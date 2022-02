Bilbao et Valence se neutralisent en demi-finales aller de Coupe du Roi

Athletic Bilbao (4-4-2) : Agirrezabala - Lekue, Yeray (Vivian, 46e), Martínez, Berchiche - Berenguer, D. García (Zarraga, 78e), Vesga, Muniain - Raúl García (Sancet, 67e), I. Williams (Villalibre, 78e). Entraîneur : Marcelino.



FC Valence (4-3-3) : Mamardashvili - Correia, Diakhaby, Alderete, Gayà (Lato, 84e) - Foulquier, Moriba (Račić, 95e), Soler - Duro (Marcos André, 94e), Guedes (Musah, 75e), Gil (Costa, 84e). Entraîneur : José Bordalás.

AL

Au terme d'une partie très intense, Bilbao et Valence n'ont pas réussi à se départager ce jeudi soir (1-1) et devront attendre le match retour pour déterminer l'heureux détenteur d'un billet pour la finale de Coupe du Roi.Pour cette demi-finale aller, San Mamés a revêtu son plus beau costume. Poussés par une enceinte pleine à craquer et un public survolté, les hommes de Marcelino ont d'emblée mis la pression à des Valenciens légèrement timorés. Symbole de la fébrilité des visiteurs, Diakhaby envoie une passe en retrait trop appuyée à son gardien, qui manque son contrôle et voit le cuir passer tout proche de son montant gauche (19). Un premier frisson qui devient anecdotique lorsque l'inoxydable Raúl García, 35 printemps, se charge de faire basculer le stade dans un état de transe, d'un coup de casque, à la suite d'un coup franc subtilement frappé par MuniainDépassés dans le premier acte, les fidèles de Bordalás reviennent des vestiaires beaucoup plus mordants, tandis que Bilbao laisse davantage le ballon à ses invités du soir. Une stratégie peu payante puisque Duro décide alors de sortir de sa boîte pour remettre les siens à hauteur, d'un joli but de renard des surfaces, alors que Gil avait buté sur Agirrezabala dans un premier temps. À la suite de cette égalisation, les deux équipes accusent le coup physiquement et se séparent finalement sur un score nul, histoire de laisser le suspense entier pour le match retour.Le second round aura lieu le 2 mars prochain à Mestalla, alors que le Betis a déjà pris l'avantage sur le Rayo Vallecano (1-2) dans l'autre demie de la compétition.