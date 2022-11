Ici, c’est Gianni

Des Russes et des ruses

Si un romancier se mettait en tête d’écrire la légende noire de la FIFA, l’année 2015 constituerait probablement l’un des pivots narratifs de l’ouvrage. Ballottée par le plus grand scandale de corruption de son histoire à la suite de une longue investigation menée par le FBI, la fédération perdait alors plusieurs hauts responsables de son instance dirigeante. Quelques mois plus tard, la commission d'éthique de l’organisation était obligée de suspendre son propre président, Sepp Blatter, comme le numéro 1 de l’UEFA Michel Platini , pour soupçon deordonné par le premier en faveur du second. Un bordel monumental, dont émergeait un seul grand vainqueur : Gianni Infantino. Profitant d’un vide politique inédit, celui qui fut de longues années secrétaire général de l'UEFA parvenait à se faire élire président de la plus puissante fédération sportive du monde , le 26 février 2016. Avec une priorité en tête de liste : faire le ménage à la FIFA., promettait-il. Six ans plus tard, à quelques mois d’un premier mandat qui prendra fin en mars 2023, vient donc l’heure des comptes d'un programme aux contours jadis présentés comme ambitieux et audacieux.Premier chantier annoncé de la présidence Infantino : réformer de la cave au grenier la gouvernance de la FIFA. Pour ce faire, le nouveaude la fédération laisse un temps les coudées franches à la commission d’éthique, l’une des trois grandes instances judiciaires de l’organisation. Outre la suspension de Michel Platini et de Sepp Blatter, ce comité - théoriquement indépendant - ordonne des enquêtes sur des dizaines d’officiels de l'organisation. Le ramdam que l'enquête du FBI a provoqué au sein de la fédération internationale lui laisse alors plus de latitude pour agir, alors que deux de ses dirigeants, les juristes Cornel Borbély et Hans-Joachim Eckert, semblent particulièrement proactifs dans l’exercice de leurs fonctions., confirme la lanceuse d’alerte Bonita Mersiades. Cette ex-cadre de la Fédération australienne de football, également membre de l'équipe de direction pour la candidature australienne aux Coupes du monde 2018 et 2022, dénonce depuis des années le manque d'éthique et de transparence de la fédération internationale. À l’été 2016, la FIFA contemple le spectre d’un nouveau scandale, alors que l’avocat canadien Richard McLaren, qui œuvre alors pour l’Agence mondiale antidopage, publie cette année-là deux rapports qui dénoncent des pratiques de dopage d'État dans le sport russe. Ils mettent notamment en cause le ministre des Sports et président de la Fédération russe de football, Vitaly Mutko, qui aurait été le grand ordonnateur de ce système de triche généralisé., se souvient aujourd'hui McLaren.Cornel Borbély - alors deuxième président de la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la FIFA - est très intéressé. Il rencontre vite McLaren et évoque la possibilité de coopérer dans le cadre d’une enquête plus approfondie. Cette collaboration ne verra cependant jamais le jour : en décembre 2017, Hans-Joachim Eckert et Borbély ne sont étrangement pas renouvelés dans leurs fonctions par la FIFA. Le second est remplacé par Claudia María Rojas, une juriste colombienne. Cette dernière a été recommandée à Gianni Infantino par le président de la fédération colombienne, qui la qualifie deet de(super copine, en VF), dans une correspondance par mail dévoilée par les Football Leaks en 2018 . C’est elle qui hérite du dossier relatif au dopage du football russe, et avec qui McLaren pense désormais devoir traiter., s'étonne encore aujourd'hui le Canadien.En débarquant Borbely et Eckert - qui sont souvent décrits par leurs détracteurs au sein de la FIFA comme-, Infantino remet possiblement au goût du jour les bonnes vieilles méthodes féodales de la fédération., théorise Bonita Mersiades.Infantino semblera faire usage d’un procédé analogue pour remettre au pas le comité de gouvernance de la FIFA, un organe de supervision indépendant de la fédération créé en 2015, après le scandale qui avait sali la fédération. L’instance a pour mission de purger la FIFA de profils suspectés de conflits d'intérêts avérés ou potentiels, de corruption, de divers problématiques d’ordre éthique et de pratiques anti-démocratiques. À sa tête figure depuis 2016 le juriste portugais Miguel Maduro, qui s’est alors mis dans le crâne de faire radicalement bouger les lignes au sein de la fédération., rejoue aujourd'hui MaduroMaduro et le comité de gouvernance scrutent entre autres choses la bonne mise en œuvre des élections des fédérations affiliées à la FIFA. Comme celle de la Confédération asiatique de football (AFC), en septembre 2016. La FIFA vient alors d’adopter une nouvelle règle qui veut qu’au moins une femme doit être élue, parmi les membres du conseil de la FIFA choisis par chaque fédération des six continents."female position", explique Maduro.L'activisme du comité de gouvernance n’est néanmoins pas sans mettre Infantino en difficulté :, nuance Maduro."Ça va me donner un sacré mal de tête." Le juriste portugais semble cependant franchir ce qui ressemble à une ligne rouge, quand il décide d’exclure en mars 2017 Vitaly Mutko - le Monsieur dopage du sport russe - du comité exécutif de la FIFA. La secrétaire générale de la fédération, Fatma Samoura, fait alors pression sur le Portugais, pour que Mutko soit maintenu dans ses fonctions :(dans le cas contraire)(d’Infantino)Coïncidence troublante : deux mois plus tard, Maduro se retrouve lui aussi éjecté de la FIFA, sans que la raison précise de son licenciement ne lui soit communiquée. Serait-il allé trop loin dans son opération nettoyage, aux yeux de la FIFA et de son président ?, poursuit MaduroCe que sait Maduro, en revanche, c’est qu’Infantino subissait d'intenses pressions politiques pour calmer les ardeurs du comité de gouvernance.Le départ du Portugais fut d’ailleurs décidé par le FIFA Council, le corps exécutif suprême de la FIFA, composé du président de la fédération et de responsables des confédérations des six continents.Écœurés par le départ de Maduro, une bonne partie des autres membres du comité de gouvernance quitteront leur poste, laissant le champ libre à la FIFA pour éventuellement recruter des profils qu'on imagine plus conciliants. Maduro, lui, ne se fait plus d’illusions quant à la volonté réelle de réforme qui anime la fédération et son président :Quid de la volonté supposée d'Infantino d’opérer un grand nettoyage de l’institution ?, estime MersiadesMaduro ne dit pas autre chose, même s’il veut bien accorder le bénéfice du doute à Infantino, du moins lors de ses premiers mois de présidence :Mi-2017, le projet de révolution de la gouvernance de la fédération semble, de fait, définitivement enterré. En optant pour ce qui ressemble à un recadrage en règle de la commission éthique et du comité de gouvernance, Infantino aurait acté qu’il était impossible, pour l’organisation, de s’autoréformer. Il lui faudra ensuite consolider son avenir politique, en se faisant réélire à la tête de la FIFA lors des élections de juin 2019. Pour ce faire, il achèvera d'adopter le logiciel idéologique de ses prédécesseurs, en maniant à son avantage les cordons de la bourse de la fédération.