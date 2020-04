Bienvenue au Back Page, la plus grande librairie du football

Demandez le programme !

Scène de ménage devant la vitrine du Back Page, au 56 de la rue St Andrews, au cœur du quartier de Chinatown de Newcastle. Monsieur, un Anglais au crâne glabre et à l’accent à couper au couteau, enjoint sa femme d'entrer dans la boutique. Mais madame ne semble pas vraiment tentée. Au bout de longues secondes, il retourne la situation en sa faveur, monte les deux marches, ouvre la porte et lance unà sa compagne qui se décide finalement à le suivre. Ce qu’elle ne sait pas encore, c’est qu’elle risque d’y passer au mieux dix minutes, un quart d’heure. Au pire, plusieurs heures. Pour cause : le Back Page, répertorié par TripAdvisor comme l’un des meilleurs endroits pour faire du shopping à Newcastle, est sans doute l’une des plus grandes – si ce n’est la plus grande – librairies consacrées au football du monde.À l’intérieur, sur 180 mètres carrés et deux étages, les clients se baladent entre plus de 4000 références de livres sur la plupart des équipes britanniques et des dizaines de clubs étrangers, d’Aberdeen à York City, en passant par Ashington, Barcelone, Gretna ou Halifax., se vante Mick Edmondson, le propriétaire quinquagénaire aux dents du bonheur. Dans les allées, les yeux d’un client s’illuminent littéralement :Outre des bouquins, les visiteurs peuvent repartir les bras chargés de DVD, de jeux type Subbuteo, de fioles de whisky aux couleurs de nombreux clubs ou de T-shirt à messages pour chambrer Sunderland, l’ennemi local.estime Phil, qui a rejoint l’équipe il y a quelques mois.Une caverne dont les murs sont tapissés des citations du légendaire Bryan Robson et les plafonds recouverts de photos de célèbres joueurs novocastriens. Si le Back Page est tellement prisé des connaisseurs de foot, c’est aussi pour son impressionnante collection de programmes de matchs, une tradition outre-Manche., se marre un employé., surenchérit son patron.Des bouts de papier qui vont de quelques pounds à 2500 livres sterling pour le match européen de Newcastle contre les Hongrois de Pecsi Dozsa, en 1970.Dave, lunettes carrées et teint rougi, tient l’accueil du Back Page depuis bientôt cinq ans, mais il peut dérouler des kilomètres d’anecdotes à longueur de journée si personne ne l’arrête.Une autre ? Récemment, un Gallois est entré dans la boutique :À l’image d’un pub de quartier, le Back Page est aussi un repaire d’habitués. Ancien hooligan, Mark, alias, y traîne ses guêtres cinq jours par semaine en moyenne afin de documenter le livre sur les hools de Newcastle qu’il projette d’écrire., estime Dave.Les visiteurs viennent de toute la planète, de Scandinavie, d’Allemagne ou d’Australie, pour faire ce que Mick présente comme un pèlerinage., fanfaronne-t-il, engoncé dans son polo vert siglé Back Page.Et pour Mick Edmondson, qui a inauguré un deuxième Back Page en septembre dernier au Metrocentre de Newcastle, le plus grand centre commercial du Royaume-Uni, ça fait déjà treize ans que ça dure.Le Back Page ouvre le 28 novembre 2003. Ancien capitaine de Newcastle de ses neuf à seize piges et coéquipier de Paul Gascoigne, Mick a rapidement dû mettre fin à ses ambitions de professionnalisme. Mais il avait un plan B., explique le maître des lieux.Malheureusement, il galère pour trouver des locaux et donner corps à son projet., pose-t-il. Les deux larrons se retrouvent, enquillent les verres, puis décident d’aller manger chinois. À Chinatown, Mick et son cousin passent devant un magasin herboriste asiatique en vente. Le coup de foudre est immédiat :À l’époque, Mick, connu sous le nom de « Mad Mick » , travaille comme DJ au Beyond, un pub à deux minutes de sa librairie. Il mixe alors six nuits par semaine et bosse au Back Page la journée.De l’eau a coulé sous les ponts, et le Back Page est devenu un véritable temple de la culture– le surnom donné aux gens de la région – et de Newcastle United. Une chapelle qui regorge de pépites telles que ce maillot de Gary Speed ou ce manteau en cuir frappé de la Newcastle Brown Ale. À l’époque, cette marque de bière brune, la plus vendue en bouteille en Grande-Bretagne, avait proposé un prototype aux couleurs de l’équipe des, que le club avait refusé., raconte Dave. Mieux, il suffit de marcher trois cents mètres pour arriver au stade de la Toon Army, St. James’ Park. Un argument marketing imparable et l’endroit parfait pour Dave :Les jours de match à St James’ Park, le Back Page est ainsi habituellement noir de monde. Dave pointe l’étal à trois mètres où il prend les T-shirts :Phil, le jeune vendeur à la barbe rousse parfaitement taillée, fait partie des fans qui s’agglutinent dans cette, entre deux pintes au Strawberry Pub :Mission réussie pour Mick Edmondson : aujourd’hui, sa librairie fait partie intégrante du quotidien des supporters d’un club qui aspire à retrouver l’élite rapidement avec Rafa Benítez. D’ailleurs, depuis 2004, le boss et son équipe organisent des déplacements pour les familles et les fans via son Back Page Travel Club. Cette année, il compte 13 000 membres., se félicite Mick, qui a affrété jusqu’à 28 cars pour les besoins d’une demi-finale de Cup à Cardiff en 2005 contre Manchester United, perdue 4-1.Il n’y a pas que les fans qui déambulent dans les rayons du. L’échoppe accueille également de nombreuses célébrités, comme en témoigne une colonne de photos. Parmi les plus connus, des vedettes du club comme Jack Charlton, Lee Clark ou Paul Gascoigne. Ce dernier serait même venu plusieurs fois. Mais aussi des noms plus récents, tels Moussa Sissoko ou Hatem Ben Arfa., appuie Mick. Au point de vouloir y organiser une rencontre avec des fans de Newcastle. Problème, son club planifie le même jour une séance de dédicaces ailleurs.poursuit Mick. Finalement, en froid avec son entraîneur de l’époque, Alan Pardew, Ben Arfa n’est pas convié..., regrette encore Mick. Mais le visiteur le plus célèbre n’a pas la chance d’avoir sa photo sur les murs du Back Page. Pour cause, il s’agit d’un fantôme., indique Dave.Mick et Dave sont même persuadés d’avoir déjà vu des tableaux bouger tout seuls. En même temps, quand on ose vendre des mocassins avec des logos de Newcastle United brodés dessus, on s’expose à la colère des esprits.