Avec la VAR, l'Angleterre file en quarts

Angleterre (4-3-3) : Bardsley - Bronze, Houghton, Bright, Greenwood - Scott (Staniforth, 78e), Kirby, Walsh - Duggan, White (Taylor, 64e), Parris (Williamson, 84e). Sélectionneur : Phil Neville.



Cameroun (4-5-1) : Ngo Ndom - Awona, Johnson, Ejangue (Sonkeng, 64e), Leuko - Onguéné, Yango, Feudjio, Abam (Abena, 68e), Nchout - Enganamouit (Takounda, 53e). Sélectionneur : Alain Defrasne Djeumfa.

VAR : 2, Cameroun : 0.Favorites et ultra-dominatrices, les Anglaises n'avaient sans doute pas besoin de la technologie pour venir à bout du Cameroun ce dimanche. Car dans un stade du Hainaut clairsemé, ce sont elles qui ont monopolisé la sphère et mis considérablement en danger leur adversaire. Sur un centre anodin des Britanniques, Ejangue a redonné le ballon à sa gardienne mais celle-ci s'en est saisi à pleines mains, obligeant l'arbitre a accordé un coup franc indirect aux Anglaises. Évidemment, ces dernières ne se sont pas privées de le transformer malgré l'omniprésence des Camerounaises sur leur ligne de but (1-0, 14). L'Angleterre a alors continué d'user les Camerounaises, qui ont cédé une deuxième fois dans le temps additionnel de la première mi-temps. Initialement annulé pour hors-jeu, le but de White a finalement été validé par la VAR (2-0, 49). Se sentant lésées, les Lionnes Indomptables ont refusé de reprendre le jeu. Malheureusement pour elles, le but était bien valable. Et après plusieurs minutes de discussion et d'arrêt, le match a pu reprendre.Le sort a continué de s'acharner sur l'équipe d'Alain Defrasne Djeumfa au retour des vestiaires, puisque la réduction du score de Nchout a été refusé pour un hors-jeu plus que tatillon (50). Ce nouveau fait de jeu a eu raison des Camerounaises, complètement dépitées par cet énième coup de massue. Bien mieux en place qu'en première période, elles ont même à nouveau craqué sur une magnifique combinaison britannique, Greenwood reprenant avec réussite le corner tiré au ras du sol par Duggan (3-0, 57). La messe était alors définitivement dite, et les joueuses de Phil Neville pouvaient déjà penser à leur quart de finale contre la Norvège ce jeudi.Quant aux Camerounaises, elles repartent en grève.