Bielsa réclame toujours 19 millions d'euros à Lille

Ne pas prendrepour un fou.Marcelo Bielsa, licencié pour faute grave par le LOSC en décembre 2017 alors qu’il lui restait un an et demi de contrat, avait saisi les prud’hommes en décembre 2018. L’entraîneur argentin contestait «» de lui et ses adjoints et réclamait ainsi «» , estimés à un peu moins de 19 millions d'euros.D'après le journal, Bielsa compte ne rien lâcher puisqu’il a prévu d’être présent à la plaidoirie publique en 2020, afin de présenter sa version des faits. De son côté, son avocat a expliqué au quotidien que lui et son client «» signé entre le LOSC et Bielsa, et justifie également les montants demandés par «» .Un nouveau défi tactique attend l’Argentin.