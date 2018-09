Bielsa : « Quel que soit le match, je pense que nous pouvons gagner »

SOFOOT.com // Championship // J8 // Leeds-Preston North End

Depuis maintenant de nombreuses années, Marcelo Bielsa a choisi de ne plus accorder d’interview à la presse, par souci d’équité et de justice entre les médias. Par souci de justice et d’équité envers Marcelo Bielsa, So Foot publie les transcriptions in extenso de ses conférences de presse avec Leeds United. Ce mardi, Leeds, toujours en tête du championnat, affronte Preston North End. Marcelo Bielsa, lui, était exceptionnellement peu bavard.