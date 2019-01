Bielsa : « Les footballeurs vivent soumis aux comparaisons »

Depuis maintenant de nombreuses années, Marcelo Bielsa a choisi de ne plus accorder d’interview à la presse, par souci d’équité et de justice entre les médias. Par souci de justice et d’équité envers Marcelo Bielsa, So Foot publie les transcriptions in extenso de ses conférences de presse avec Leeds United. Assuré de garder son fauteuil de leader ce week-end, Leeds se prépare à affronter Stoke City.

« Nous sommes tous impliqués dans ce travail autour d'Izzy Brown, et nous sommes ambitieux à ce sujet. »

« Le métier du footballeur, c’est offrir des arguments pour s’imposer au moment de comparer. »

Bien sûr, il était nécessaire d’avoir une alternative au poste de gardien de but. Je ne pense pas avoir à commenter l’arrivée de Casilla, car sa carrière professionnelle par d’elle-même. Le fait qu’il ait choisi Leeds est une réelle réussite pour notre institution. Le responsable de cette arrivée est Victor Orta (). L’analyse de la compatibilité de ses qualités par rapport à notre équipe a été réalisée par Marcos Abad, notre entraîneur des gardiens de but. Quand un gardien venu du Real Madrid opte pour Leeds, je pense que notre propriétaire peut être heureux d’un tel dénouement.Oui, sans aucun doute.Dans ce match, il y avait beaucoup d’effervescence, d’enthousiasme du fait de notre équipe qui souhaitait montrer ses capacités, mais aussi de nos fans qui voulaient voir ce que notre équipe allait proposer contre un adversaire ayant joué la saison dernière en Premier League. Cette victoire est donc devenue importante pour nous, bien au-delà des trois points obtenus.Hé bien, nous avons préparé notre équipe en prenant en compte notre onze initial : Farrell, Ayling, Jansson, Cooper, Alioski, Forshaw, Klich, Pablo, Clarke, Roofe et Harrison. Avec cette équipe, nous souhaitons montrer que nous sommes en condition de déboucher sur un résultat positif dans la continuité de notre dernière rencontre.Berardi va jouer ce lundi, et si tout va bien à partir de là, il sera disponible. Dallas s’est ajouté au groupe professionnel aujourd’hui et Douglas va le faire demain. Ils ne joueront pas le prochain match U23, mais ils participeront au suivant.Si tout se passe bien à partir de cette rencontre, ils seront à disposition. Bamford sera dans un cas similaire à Dallas ou Douglas, mais peut-être de manière un peu plus tardive. Cela signifie que ces trois joueurs restent en période de récupération et seront tous disponibles dans dix jours. Cette durée correspond aussi au retour de suspension de Calvin Philipps. Enfin, nous avons résolu l’indisponibilité de Blackman avec la présence de Casilla.Je crois que c’est un joueur qui remplit d’une très bonne manière tous les segments de rendement. C’est un joueur avec une bonne qualité de relance, capable de réflexes importants pour détourner les tirs cadrés. Il détient de la personnalité et dispose d'un bon jeu aérien et d'un bon jeu au pied. Aucune des qualités de Casilla ne peut être considérée comme un point fort, et je ne le lui trouve aucun point faible.Je ne l’ai vu qu’une seule journée avec nous, je ne connais encore pas tous les éléments. Ce dont je suis sûr c’est qu’il ne jouera pas ce week-end, et ce même s’il était prêt pour le faire. À partir d’aujourd’hui, nous allons observer son évolution et nous prendrons une décision.) Oui. Sincèrement, oui.Il est en bonne santé. Les statistiques que nous prenons en compte quand un joueur n’a pas joué durant un an consistent à le laisser jouer au minimum six matchs avec la réserve pour qu’il parvienne à la pleine possession de ses moyens et participe à une compétition de haut niveau. Au fur et à mesure des rencontres, nous allons voir si ce chiffre est suffisant, excessif ou insuffisant.C’est justement ce que Brown doit démontrer. Pas à moi uniquement, mais à lui-même. Si je ne me trompe pas, il avait été élu meilleur joueur de la Championship il y a quelques années, non ?Mais a-t-il reçu le prix du meilleur joueur de la saison ?Ah ! Oui, je voulais trouver une preuve qu’il s’agissait d’un joueur qui avait déjà prouvé ses vertus. Un an sans jouer, cela implique forcément de l’interrogation. Ce n’est pas une question de confiance, car Izzy possède une grande confiance en lui. Ce n’est pas non plus une question de travail, parce qu’il travaille avec un sérieux maximum. C’est en revanche une question que sa volonté, sa confiance et son travail lui permettent ensemble de démontrer qu’il est un joueur à part entière. Nous sommes tous impliqués dans ce travail autour de lui, et nous sommes ambitieux à ce sujet.La qualité des joueurs de leur effectif ne fait aucun doute. Ce n’est pas mon point de vue mais celui de mes observations : leur parcours souffre d’irrégularités.Clairement, ce club a les capacités d’aller plus haut que sa position actuelle. Mais à chaque fois que j’observe les résultats d’une journée de championnat, je constate qu’il existe plus de résultats inattendus que ceux attendus. Ce qui est très attirant dans le fait de suivre la Championship, c’est ce facteur-là. Si je devais la décrire, je dirais que le favori n’est pas obligatoirement celui qui s’impose. Et si le favori l’emporte, sa victoire n’est jamais facile. Les différences effectives au classement ne sont pas forcément réelles au moment de l’opposition entre deux équipes éloignées l’une de l’autre.De la même manière que n’importe quelle concurrence au poste de titulaire. Le métier du footballeur, c’est offrir des arguments pour s’imposer au moment de comparer. Le footballeur est constamment comparé aux autres footballeurs. Ils sont comparés à leurs coéquipiers pour voir lequel accédera à la titularisation, ils sont comparés à leurs compatriotes pour aller en équipe nationale, ils sont comparés avec d’autres choix au moment de procéder à un achat ou une vente… Ils vivent soumis face aux comparaisons. Cette concurrence est juste un épisode supplémentaire au sein de leur profession.Les entraîneurs s’expriment à travers le jeu de leurs équipes. Certains d’entre eux vont donner des réponses assez communes, quand d’autres vont être là pour créer quelque chose. Cet entraîneur correspond davantage à ce dernier aspect. Ce n’est pas un homme qui utilise des méthodes traditionnelles.Ce qu’il s’est passé dernièrement est assez complexe. Cela a pris une dimension supérieure aux analyses que peuvent offrir le football.