Bielsa, le discours de la méthode

Marcelo Bielsa, l’homme des principes inflexibles, a été mis en cause, là où cela lui fait le plus mal : la morale. Accusé de manquement à l’éthique et au fair-play, il s’est défendu. Magistralement.

La loyauté avant tout

Au Chili, il avait un espion officiel

Par Arthur Jeanne

Même les défenseurs les plus acharnés de Marcelo Bielsa , ceux qui le regardent avec des yeux de Chimène, doivent le reconnaître, contraints et forcés : l’entraîneur a des défauts. De fait, il y a pas mal de reproches qu’on peut faire au Rosarino. Pêle-mêle, un palmarès finalement pas beaucoup plus épais qu’un sandwich SNCF (aucun trophée soulevé depuis les Jeux olympiques avec l’ Argentine en 2004). Le fait que ses équipes encaissent quasiment autant de buts qu’elles n’en marquent. L’inconstance des résultats sur la durée, l’essoufflement des méthodes du maître étant le tribut à payer pour l’implication démente qu’il exige de ses joueurs. Pablo Contreras, élève énamouré de Bielsa avec la sélection chilienne, le confessait même à contre-cœur : «» Les férus de littérature pourraient même lui en vouloir d’accomplir inlassablement le théorème de l’insupportable Frédéric Beigbeder. Avec lui, l’amour dure 3 ans. Grand maximum. Sous toutes les latitudes et dans les deux hémisphères. De Guadalajara à Santiago en passant par Marseille , Bilbao, Lille ou Buenos Aires.L’affaire est entendue, il y a des raisons légitimes de critiquer le Bielsa coach. En revanche, attaquer l’homme est une autre paire de manches. Depuis le début de sa carrière et probablement de sa vie, l’Argentin s’est toujours fait le héraut d’une intangible rigueur morale. Lea affronté les épreuves avec une constante : ses principes doivent primer sur les objectifs sportifs ou ses désirs personnels. Le Chili s’en souvient encore. Lorsqu’Harold Mayne-Nichols, l’homme qui a tout fait pour le faire venir et avec qui il partage un certaine noblesse d’âme, n’est pas réélu à la tête de la Fédération, Bielsa démissionne immédiatement par loyauté. Bielsa n’a jamais non plus toléré le manque de correction, ou le manque de respect, les frontières sont parfois floues, et ce qui pourrait n’être qu’une menue contrariété pour une personne lambda devient très vite un affront insupportable pour lui.À ce sujet, Eduardo Rojas , qui travaillait avec Bielsa à Santiago, rapporte une anecdote qui en dit long sur l’Argentin : «"Je voudrais souhaiter le meilleur pour l’ Afrique du Sud au Loco Bielsa."Que l’on trouve cela admirable ou parfois ridicule, c’est ainsi, Bielsa est incapable de transiger avec son code moral, au point de s’en rendre fou. Or pour un type droit dans ses bottes, qui place l’éthique au-dessus de tout, il n’y a rien de pire que d’être jugé coupable de déloyauté. Par son adversaire, Frank Lampard. Et même pire, par son propre club. C'est sans doute pour cela que tout le monde l’imaginait se faire hara-kiri en mondovision. Mais il n’en a rien été. Car Marcelo Bielsa n’a qu’un seul code moral. Le sien. Et à aucun moment il ne l’a violé. C’est en somme ce qu’il faut lire entre les lignes de sa conférence de presse : «» En réalité, même s’il est sincèrement désolé d’avoir pu contrarier l’esprit du fair-play tel que perçu par les Anglais, il se considère dans son bon droit selon son inamovible grille de lecture. D’ailleurs, il a toujours espionné ses adversaires et ne s’en est jamais caché. «» , rappelle Eduardo En assumant tout, Bielsa a détaillé sa méthode. Attaqué sur ses valeurs, il a contre-attaqué magistralement, plaçant une pierre involontaire dans le jardin de ses collègues : «» Sans le vouloir, sans faire de comm', uniquement parce qu’il pensait juste et correct d’exposer le discours de sa méthode pour répondre à une attaque qu’il estimait légitime bien qu’erronée, Marcelo Bielsa venait de ringardiser la profession.