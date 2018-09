Bielsa élu entraîneur du mois en Championship

GA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le meilleur d'entre nous. Ou du moins d'entre eux.Avec 14 points sur 18 possibles, le Leeds de Marcelo Bielsa a réussi son début de championnat. Les pensionnaires d'Elland Road sont leaders de Championship avec quatre victoires et deux matchs nuls pour 14 buts inscrits et quatre encaissés.C'est donc assez logiquement que l'entraîneur argentin a été élu entraîneur du mois d'août. L'attaquant de l'équipe, Kemar Roofe, a lui été élu meilleur joueur du mois. L'Anglais a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives. À noter que Bielsa a été le seul lauréat à ne pas se prendre en photo avec son trophée.Humilité, quand tu nous tiens.