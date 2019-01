Bielsa : « Ce n’est pas nécessaire que je sois clair, car je suis clair ! »

Depuis maintenant de nombreuses années, Marcelo Bielsa a choisi de ne plus accorder d’interview à la presse, par souci d’équité et de justice entre les médias. Par souci de justice et d’équité envers Marcelo Bielsa, So Foot publie les transcriptions in extenso de ses conférences de presse avec Leeds United. Après trois défaites consécutives, Leeds souhaite reprendre sa marche en avant contre Derby County à domicile.

« En clair, beaucoup de joueurs nous manquent. Mais je ne vis pas cela comme une excuse : nous sommes en condition de gagner la prochaine rencontre, et j’en fais une obligation. »

« Ça fait quinze minutes que je réponds à cette question, et je vous ai répondu de façon claire. Mais peut-être voulez-vous un contenu différent à celui que je vous donne ? Je suis clair, mais je ne réponds pas à l’expectative que vous avez en me posant une telle question. »

« La victoire est vraiment nécessaire. D’abord parce que nous avons perdu nos deux derniers matchs de championnat, ensuite parce que notre adversaire est en pleine phase ascendante et enfin parce que vaincre leur style de jeu serait perçu d’une manière très positive pour notre équipe. »

Propos retranscrits par Antoine Donnarieix

) Je détiens la même information. Ce n’est pas encore officiel, mais cela semble prendre une tournure définitive. C’était une clause qui était présente dans le contrat et de façon légale, Baker et Chelsea ont opté pour arrêter de travailler avec nous.Il a toujours été intégré au groupe, même s’il est vrai que son temps de jeu n’était pas énorme. Il est donc possible qu’il se soit senti sous-évalué. La dernière fois, ou plutôt la seule fois que j’ai parlé avec lui sur ce thème, je lui ai expliqué que j’attendais non seulement de le voir continuer avec nous, mais aussi que je souhaitais le voir poursuivre pendant un an et demi avec nous au lieu des six mois de prêt restants. Après, je comprends qu’il ait décidé de prendre une autre décision. Il avait des aspirations légitimes à obtenir davantage de temps de jeu. Lors de son dernier match face aux Queens Park Rangers , j’ai perçu sa prestation comme satisfaisante. À vrai dire, je voyais cela comme un excellent point de départ de développement au sein de l’équipe. Mais je comprends tout à fait qu’il ait compris cela d’une autre manière.D’abord, je vais me renseigner pour connaître les capacités concrètes du club pour incorporer de nouveaux joueurs et quels types de joueurs peuvent intégrer notre effectif, à savoir s’ils sont meilleurs que les joueurs que nous possédons. Évidemment, nous avions la possibilité d’aligner Blackman, mais ce n’est plus le cas (). Les sorties de Sáiz et Baker étaient contraires à notre désir.Quand je parle de désir commun, j’inclus le mien comme celui du club. () Je ne peux ignorer que nous avons souffert de beaucoup de convalescences sur les dernières échéances, mais nous pouvons nous adapter aux situations et résoudre ses difficultés. Comme vous le savez, Dallas, Blackman, Berardi et Douglas ne sont pas dans le groupe. Cooper revient, mais Philipps est aussi absent pour cause de suspension. À cela s’ajoutent Sáiz et Baker que nous avons évoqués précédemment. Bamford aussi, et Pablo ) ne sera probablement pas disponible pour le prochain match. En clair, beaucoup de joueurs nous manquent. Mais je ne vis pas cela comme une excuse : nous sommes en condition de gagner la prochaine rencontre, et j’en fais une obligation. Cela fait trois matchs consécutifs que nous perdons. Le dernier était une défaite juste, les deux antérieures auraient dû se terminer autrement. Il n’y a donc aucun paramètre qui puisse nous enlever l’obligation de gagner notre prochaine rencontre face à Derby County. Nous avons les joueurs nécessaires pour acquérir la victoire. Mais bien entendu, je ne peux pas vous dire que le fait d’avoir dix joueurs indisponibles ne soit pas une mauvaise nouvelle.Explique-lui que ce n’est pas nécessaire que je sois clair, car je suis clair !Plus clair que cela, c’est impossible !Ça fait quinze minutes que je réponds à cette question, et je vous ai répondu de façon claire. Mais peut-être voulez-vous un contenu différent à celui que je vous donne ? Je suis clair, mais je ne réponds pas à l’expectative que vous avez en me posant une telle question. Pour vous prouvez ma disposition absolue à ce que vous me compreniez bien, je vais vous répéter les arguments principaux. Nous avons dix joueurs absents. Si le club parvient à incorporer des joueurs, ce sera dans le cas où ils sont meilleurs que ceux que nous possédons. Dans les prochains jours, nous aurons Dallas, Berardi, Philipps, Brown, Bamford, Douglas . Dès lors, à partir de ses dix joueurs absents, il y aura une réduction substantielle. C’est pour cela que je vous le dis avec clarté : si nous n’avons pas d’incorporations extérieures à notre effectif, nous résoudrons tout de même le problème actuel. Je ne peux pas vous parler de postes prédéfinis dans nos choix d’éventuelles recrues, car cela dépend de la qualité des profils que nous pouvons incorporer.Si nous avons besoin d’un milieu de terrain, que nous trouvons un joueur accessible mais en-dessous du niveau global de l’équipe, nous n’allons pas le recruter. Nous ne recruterons que des joueurs meilleurs que ceux dont nous disposons et entraînant un investissement sur le long terme pour le club. Ces arrivées éventuelles doivent résoudre le fait que Ronaldo ), Sáiz ou Baker aient quitté le club plus rapidement que prévu. Dès lors, vous comprendrez donc que le plus gros investissement effectué par le club dans ce sens ne pouvait pas constituer un renfort à proprement parler, car Bamford a joué un court moment au poste de milieu, puis il s’est blessé. Ensuite il est revenu jouer un court moment, puis il s’est blessé à nouveau. Jamal Blackman a subi une blessure de six mois... Dallas et Berardi souffrent aussi de blessures sérieuses. Toutes ces circonstances ne peuvent être prévues par le club.Non. C’est lui qui me propose des joueurs, et je lui donne mon opinion.Non... Pourquoi me posez-vous cette question ?Écoutez, Victor est celui qui s’occupe du marché. Il observe les possibilités et il me les commente. En toute franchise, je ne lui ai jamais mentionné le cas d’un joueur que j’avais déjà entraîné auparavant. Mais si cela s’avérait être le cas, je suis sûr qu’il me consulterait.) Je crois qu’il pourrait jouer le match de vendredi.Aussi, je ne peux pas vous assurer à 100% qu’il ne jouera pas, mais s’il existait ne serait-ce qu’un risque minime de rechute, cela ne me plairait pas qu’il coure le risque de se blesser à nouveau. J’ai l’impression que si cela ne dépendait que de lui, et je parle bien d’une simple sensation personnelle et non d’une véritable discussion avec lui, Pablo jouerait ce match. C’est un joueur impliqué et généreux. Mais de mon point de vue, il me paraît essentiel qu’il joue sans que son état s’empire.Oui, la victoire est vraiment nécessaire. D’abord parce que nous avons perdu nos deux derniers matchs de championnat, ensuite parce que notre adversaire est en pleine phase ascendante et enfin parce que vaincre leur style de jeu serait perçu d’une manière très positive pour notre équipe.J’ai revu son dernier match du lundi dernier contre Hull City . Il a joué une heure, et il est en condition pour revenir dans l’équipe. C’est un joueur qui possède une bonne première passe, il est bon dans les ballons aériens et c’est notre capitaine émérite. Sa présence au sein de notre équipe renforce toujours notre collectif.Ce ne sont plus les mêmes. Ils ont énormément progressé sur le plan collectif, donc je ne crois pas que le déroulement du match sera similaire. Ce que je crois en revanche, c’est que nous sommes capables de battre cet adversaire. Mais je n’ai pas trouvé cette justification dans le match que nous avons joué il y a cinq mois... Je ne crois pas que les matchs soient identiques, car les deux équipes ont évolué.Klich avait besoin de repos. Il avait participé à tous les matchs de notre équipe et de son équipe nationale depuis le début de saison. Pablo soignait de sa blessure qui n’est toujours pas entièrement terminée, Jansson avait une gêne qui n’est plus existante désormais, Cooper est revenu après plusieurs semaines d’absence, et Roofe avait aussi une gêne devenue bénigne d’autant qu’il était important pour lui d’être mis au repos.Si Pablo ne joue pas, Philipps prendra sa place. () Euh Roberts, pardon !Je l’ai vu avoir trois occasions de marquer. Pour un milieu offensif, c’est une bonne chose. Ensuite, il n’est pas parvenu à avoir le même impact sur sa construction du jeu offensif. Il était influent car il avait participé à trois occasions de but, mais il n’est pas parvenu à mettre ses coéquipiers dans de bonnes conditions pour conclure. Pablo est un constructeur d’actions offensives, et Taylor pense davantage à les terminer. Klich peut quant à lui s’adapter au profil qui l’accompagne en tant que milieu de terrain.Je dirais entre deux et trois semaines, même si je ne peux vous l’affirmer avec une pleine certitude.Les problèmes actuels de l’équipe n’invalident pas la possibilité d’obtenir cette victoire. Si vous observez bien, il manque Douglas et Pablo à l’équipe, et ces deux joueurs peuvent être remplacés.