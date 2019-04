Bielsa : « Aucun match de nos adversaires ne nous oblige à gagner »

Depuis maintenant de nombreuses années, Marcelo Bielsa a choisi de ne plus accorder d’interview à la presse, par souci d’équité et de justice entre les médias. Par souci de justice et d’équité envers Marcelo Bielsa, So Foot publie les transcriptions in extenso de ses conférences de presse avec Leeds United. Dans un sprint déjà lancé pour la montée directe, Leeds accueille Sheffield Wednesday.

Propos retranscrits par Antoine Donnarieix

Non, tout est normal.Bon, on va dire que ce genre de situation est bien plus simple à résoudre.Les matchs des U23 sont toujours une référence pour moi. Lors d’une précédente conférence de presse, j'avais déjà évoqué le sujet concernant les différentes catégories principales pour élire mes joueurs : les matchs de Championship, les matchs durant l’entraînement de l’équipe première et les matchs des U23. Pour ceux qui ne jouent pas souvent en Championship, je vais donc accorder une importance capitale aux matchs dans les entraînements et ceux des U23.Il possède toutes les qualités nécessaires pour jouer dans les couloirs de notre attaque. Il possède de grosses qualités athlétiques et il est très agile.À partir du moment où cette équipe a changé d’entraîneur, la formation est devenue plus stable, les résultats se sont améliorés, la quantité de joueurs utilisés s’est amoindrie, la philosophie de jeu s’est maintenue et les résultats positifs ont renforcé le rendement global de l’équipe.Non... Non, je ne l’ai pas vu.Au-delà de notre adversaire direct et au-delà de prendre en compte tous les antécédents que peut comporter chaque rencontre que nous avons jouée cette saison, nous sommes actuellement dans l’obligation de remporter les cinq rencontres qui nous restent dans ce championnat. Plus les points à prendre sont restreints, plus la marge d’erreur s’amincit. Le football nous rappelle à chaque instant que tout peut se produire. Le match contre Norwich souligne particulièrement le fond de ma pensée.Écoutez, aucun match de nos adversaires ne nous oblige ou ne nous libère. Peu importe comment vont jouer nos adversaires directs, nous sommes obligés de gagner. Et je ne pense pas que l’obligation de gagner soit une nouveauté pour notre équipe. Je ne me souviens pas d’avoir préparé une rencontre sans avoir l’urgence de victoire comme une condition principale.Bon, c’est fort possible... En vérité, il y a différents types de lectures à cela. Quand une équipe est protagoniste d’un jeu qui prône le contrôle et débouche sur des victoires, les éloges sont à l’ordre du jour. Mais si une équipe contrôle une rencontre, mais ne parvient pas à faire la différence, les spéculations autour du jeu sont de mise. Je veux dire par là que quand l’équipe souhaite presser davantage son adversaire, elle peut se faire avoir ensuite. Quand une équipe mène d’un but, mais se fait égaliser, on va la pointer du doigt, car elle n’a pas cherché à inscrire le deuxième but. Cela signifie que j’essaie à chaque fois que cette situation ne soit pas vécue, car j’essaie toujours de marquer le second butNon, la formation sera la même que celle lors du dernier matchet je n’envisage aucun changement de joueur pour cette partie.Ce qui compte, c’est la montée en fin de saison. N’importe quelle évaluation antérieure avant la fin du championnat n’est pas adéquate. Leeds United joue avec l’obligation de monter, pas avec celle de réaliser notre meilleure saison en matière de points.Sa meilleure place est celle où je l’utilise actuellement, en milieu offensif placé juste derrière l’avant-centre. Mais dans le même temps, il est parfaitement capable d’évoluer en avant-centre ou en ailier.