Beth Mead élue meilleure joueuse de l'Euro

What a campaign Lena Oberdorf = Young Player of the Tournament #WEURO2022 | #GER pic.twitter.com/S3oHA2Jyze — UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) July 31, 2022

Sacrée championne d'Europe avec l'Angleterre au terme d'une finale qui a tenu ses promesses et devant les plus de 87 000 spectateurs de Wembley, Beth Mead a remporté le titre de meilleure joueuse de la compétition. Avec 6 buts et 5 passes décisives au compteur, l'ailière d'Arsenal a également embarqué les trophées du soulier d'or et de meilleure passeuse de cet Euro.Blessée dans les minutes qui ont précédé la finale, Alexandra Popp, qui avait elle aussi marqué à six reprises, n'a pas pu lui disputer ce titre. Elle n'avait en effet effectué aucune, premier critère pour les départager. Mead et Popp ont toutefois égalé le record de buts de l'Allemande Inka Grings lors de l'Euro 2009. De son côté, la finaliste malheureuse Lena Oberdorf a glané le titre de meilleure jeune du haut de ses 20 ans.Une maigre consolation.