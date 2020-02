Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque lundi, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Monistrol (vs A.S. Chadrac : 5-1) - Coupe Haute Loire Séniors (Auvergne-Rhône-Alpes)

2/ Boisset Chalain (vs SE Cote Chaude : 3-4) - Coupe Valeyre Leger (Auvergne-Rhône-Alpes)

3/ Pau Bleuets (vs Jurancon : 0-2) - Régional 3 (Nouvelle-Aquitaine)

4/ US Illats (vs US. Lamothe Mongauzy : 2-0) - Départemental 2 (Nouvelle-Aquitaine)

5/ St Gregoire US (vs Montauban OC : 13-2) - U17 Régional 2 (Bretagne)

La marche à suivre pour cela ?



1) Télécharge l'app gratuite Rematch en te rendant à cette adresse : https://www.rematch.tv/app.

2) Capture les highlights des matchs

3) Propose tes meilleures vidéos depuis l'app

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée pour la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants :Un but qui fera plaisir aux puristes. 19minute, Monistrol bénéficie d’un coup-franc dangereux. Le tireur n’y va pas par quatre chemins et pose sesen frappant directement. Avec un bel effet à la Roberto Carlos, le gardien ne peut qu’effleurer le cuir. C’est Monistrol ou le Real Madrid ?La définition même d’un faux-pied. Un droitier placé sur le côté gauche, qui rentre dans l’axe et déclenche une frappe de mammouth lucarne opposée. Florent Mollet, sors de ce corps !Pourquoi frapper en force lorsque déposer une petite feuille morte par-dessus le gardien suffit ? Oui, oui mec, la scène a bien été filmée, tu pourras la montrer à tes enfants.Pow pow pow, matez-moi ce défilé en fanfare. On joue la 16minute de jeu et ce joueur de l’US Illats décide de se prendre pour Léo Messi en personne avec une série de dribbles dévastateurs dignes des plus belles parties de FIFA Street. Et vas-y que je te mets dans le vent deux défenseurs d’un coup. Son partenaire n’a plus qu’à tendre le pied pour glisser le ballon au fond des filets. Ça c’est du travail d’équipe.Jolie talonnade pour s’ouvrir le chemin des filets, mais honnêtement, on a beau la regarder dix fois, on ne comprend toujours pas ce qu’a voulu faire le gardien. Bon, en même temps, il en a pris 13…Toutes nos félicitations à eux pour ces buts en folie. Et à la semaine prochaine, avec vous à leur place, qui sait ?