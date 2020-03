Best of des buts amateurs (+ l'énorme arrêt) du week-end !

Comme chaque lundi, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Union Saint Bruno Bordeaux (vs Coteaux Bourgeais FC : 2-1) - R3 (Nouvelle-Aquitaine)

3/ Thiais FC (vs Maisons Alfort : 6-0) - U14 D4 (Paris Île de France)

4/ FC Saint Laurent d’Arce / Saint Gervais (vs Le Taillan AS : 3-1) - Coupe du District U17 (Nouvelle Aquitaine)

5/ Union Saint-Grégoire (vs Rennes CPB-BY : 0-1) - U17 Régional 2

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants Démarrons avec un petit aperçu de ce que donne la qualité de Marco Verratti dans les petits espaces, couplé à la finition enroulée pied droit de Thierry Henry (et c’est splendide) !» Réaction logique devant une patte gauche digne de Ryan Giggs. Le coup franc fait mouche avec l’aide du poteau droit. On appréciera la qualité du mur et la réactivité du gardien. De quoi raviver quelques douloureux souvenirs aux supporters lillois.» Bah non, en fait. Rien de mieux qu’une bonne grosse frappe lointaine. Apparemment, le gardien adverse était en train d’observer un groupe de meufs à l'autre bout du terrain…» L’ange s’est une nouvelle fois envolé pour empêcher ce joli coup de casque de finir dans le fond de sa niche. Et le petit une-deux avec le poteau derrière, parce que la réussite, ça se provoque.Faitout Maouassa a visiblement inspiré ses voisins ce week-end. Ce Breton de l'Union Saint-Grégoire inscrit en effet quasiment le même but que le latéral rennais contre Montpellier. Rentrer intérieur couloir gauche pour frapper du droit, ça marche plutôt bien. Maouassa, homme à tout faire.Toutes nos félicitations à eux pour ces buts et actions en folie. Et à la semaine prochaine, avec vous à leur place, qui sait ?