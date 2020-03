Best of des buts amateurs (+ le gros fail) du week-end !

Comme chaque lundi, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ US Drôme-Provence (vs USPHC : 5-5, 2-4 après t.a.b) - Coupe Séniors René Giraud (Auvergne-Rhône-Alpes)

2/ E.S. Audenge (vs Portes entre 2 mers : 2-2, 6-7 après t.a.b) - Coupe de Gironde (Nouvelle-Aquitaine)

3/ Stade Ruffecois (vs E.F 16 : 1-5) - D4 (Nouvelle-Aquitaine)

4/ Pagny-Sur-Moselle (VS Thionville FC : 4-0) - U18 Régional 1 (Grand-Est)

5/ Aussonne (vs US Cazères : 0-1) - Régional 1 Séniors (Occitanie)

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants Adam Ounas n’est pas le seul joueur du week-end à avoir marqué d’un joli retourné acrobatique. C’est également le cas de cet amateur de l’US Drôme Provence, qui mystifie le portier adverse à bout portant.Le fils caché de Juninho. L’ES Audenge exploite parfaitement un coup-franc obtenu à 30 mètres du but adverse. Le tireur donne un effet dans le ballon digne d’un épisode d’Disons le d'entrée de jeu : il n’y a rien qui va dans l’action qui suit. La défense adverse, complètement au ralenti, laisse un boulevard à l’attaquant du Stade Ruffecois qui se prend les pieds dans le tapis et qui s'aplatit comme une crêpe, alors qu’un « un-contre-un » d’école se présentait à lui. Le meilleur ? Le petit rire moqueur du cameraman. On ne s’en lasse pas.Une jolie petite balle piquée à la Xavi qui survole la défense de Thionville. L’attaquant lobe ensuite avec délice le gardien qui ne peut que contempler le ballon filer au fond de ses filets. C’est carré.Après un centre mal repoussé par la défense de l’US Cazères, un joueur aussonnais saisit sa chance, et tente une reprise de volée du gauche. L'équilibre est parfait, et ne laisse aucune chance au gardien.Toutes nos félicitations à eux pour ces buts et actions en folie. Et à la semaine prochaine, avec vous à leur place, qui sait ?