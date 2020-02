Best of des buts amateurs (+ le petit pont) du week-end !

Comme chaque lundi, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ La Londe (vs USCC : 3-1) - U17 Départemental 1 (Méditerranée)

2/ Lannion FC (vs Plouzane : 7-1) - U18 Coupe Région Bretagne PH2 (Bretagne)

3/ Le Taillan A.S. (vs Bergerac Périgord FC : 3-1) - Coupe de Nouvelle-Aquitaine

4/ Jouy Le Moutier FC (vs Deuil Enghien FC : 11-2) - Futsal D2 (Paris Île-de-France)

5/ Mérignac Arlac (vs Le Taillan A.S. : 0-6) - Coupe Nouvelle-Aquitaine U17 (Nouvelle-Aquitaine)

La marche à suivre pour cela ?



1) Télécharge l'app gratuite Rematch en te rendant à cette adresse : https://www.rematch.tv/app.

2) Capture les highlights des matchs

3) Propose tes meilleures vidéos depuis l'app

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le mois de février démarre déjà très bien ! Sans plus attendre, voici la sélection concoctée pour la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants :Et on démarre non pas avec un but, mais un geste digne d’un épisode de. Un petit pont d’école réalisé par un jeune de La Londe. Son adversaire direct, qui avait visiblement oublié de mettre le grillage entre ses jambes, ne peut que se venger en le balayant salement.Lionel Messi sort de ce corps. Un sublime coup-franc, patte gauche, qui termine sa course dans la lucarne du gardien. Plus besoin de femme de ménage, les toiles d'araignées sont nettoyées.À la suite d’un léger cafouillage après une touche où le ballon rebondit sur la tête de plusieurs joueurs, Bergerac tente de se dégager avec une grande chandelle, en ce premier week-end de tournoi des 6 Nations. Chandelle qui arrive directement sur un Taillanais, qui lâche une bonne grosse patate des familles digne d’Olive et Tom. Crucifié, crucifié… Ah c’est la faute à pas de chance.À l’image de Kylian Mbappé contre Nantes, l’attaquant de Jouy Le Moutier reprend le cuir d’une superbe Madjer sur corner. Propre et imparable, le gardien ne peut rien faire.» , crie le coach de Mérignac. Message visiblement entendu par son joueur qui décroche une frappe soudaine de 30 mètres. Poteau rentrant. Téji Savanier peut aller se rhabiller. Merci, au revoir.Toutes nos félicitations à eux pour ces buts en folie. Et à la semaine prochaine, avec vous à leur place, qui sait ?