Best of des buts amateurs (et de l'arrêt) du week-end !

En 2020, on ne perd pas les bonnes habitudes de 2019. A savoir vous livrer chaque lundi grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur (et les pires) filmées chaque week-end derrière la rambarde.





...cette belle frappe montante descendante,...



Caudéran - U13 Régional (Nouvelle-Aquitaine)





...ce coup franc dans un angle fermé à un seul tour,...



Bagnols Pont - U18 Régional 2 (Occitanie)





...cette mise au point sur le gong de l'appareil photo du téléphone portable,...



AS NEXON - Seniors Départemental 2 (Nouvelle-Aquitaine)





...cet arrêt des deux poins en direction de son propre but du gardien de l'Entente Villetrun Coulommiers Roce,...



US MER - U18 Départemental 2 (Centre-Val de Loire)





...et enfin cette parade réflexe du gardien d'Illats en coupe de Nouvelle Aquitaine (ainsi que sa manière toute particulière de se relever à vitesse grand V et de se replacer sur sa ligne)



Illats - Seniors Départemental 2 (Nouvelle-Aquitaine)



Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction