Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Marmande FC vs Bergerac-Périgord (Nouvelle-Aquitaine)

2/ US Clohars Carnoët vs AV Guiscriff (Bretagne)

3/ Deuil Enghein Futsal vs Eaubonne CSM (Île de France)

4/ Chatellerault vs Bressuire (Nouvelle-Aquitaine) - Coupe de France

5/ USSA Vertou vs Vannes (Pays de la Loire/Bretagne)

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants David Beckham, Ronaldinho, Juninho, ne cherchez plus le nouveau meilleur tireur de coup franc d'Europe joue à Marmande et sa proie préférée se nomme Bergerac. À l'occasion d'un match amical entre les U16 des deux équipes, le Jérôme Rothen du Lot-et-Garonne envoie une merveille de coup franc des 35 mètres qui vient se loger dans la lucarne du gardien adverse.Battu sur la pelouse de l'Avenir Guiscriff lors d’une rencontre amicale organisée ce dimanche (2-1), l’US Clohars Carnoët pourra tout de même se féliciter en revoyant son but. Une merveille de coup-franc déposée au ras du poteau du portier adverse, tout en décontraction. Quand on dispose d’un tireur qui a le pied droit de Trent Alexander-Arnold, en même temps…Parce que le foot, ce n’est pas que sur du gazon. Le FC Deuil Enghien a gratifié les amateurs franciliens de futsal d’une petite douceur lors de son match amical contre Eaubonne. Le numéro 12 est à la baguette et foire sa frappe. Bon, ça arrive. Mais heureusement, le renard des surfaces passe par là et transforme cette tentative ratée en passe décisive. Une petite talonnade derrière la jambe d'appui, et le tour est joué. Simple, basique.Être au départ puis à la finition d’une action, Dylan Biaka sait le faire. Après avoir effectué un centre au deuxième poteau qui ne trouve pas preneur, le joueur de Châtellerault se replace intelligemment pour attendre un nouveau centre, de la droite cette fois. Biaka a vu juste, et son replacement lui permet d’enchaîner par une reprise qui ne laisse aucune chance au gardien adverse. Malheureusement pour Châtellerault, c’est Bressuire qui l’emportera aux tirs au but.Une belle boulette. Si on devait résumer le tournant du match qui opposait les deux équipes bretonnes, voilà celui qu'on utiliserait. Sinon comment définir cette sortie ratée du gardien qui se fait lober par le ballon et l’attaquant du club de l’USSA qui n’a plus qu’à pousser la balle au fond du but vide ? A l'arrivée, ce but gag permet à l'USSA Vertou de l'emporter deux à zéro.Toutes nos félicitations à eux pour ces buts et actions en folie. Et à la semaine prochaine, avec vous à leur place, qui sait ?