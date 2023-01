Best of des buts amateurs du week-end !

Chaque semaine, vous pouvez retrouver grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ US Liffré vs COBSP St Brieuc (Seniors Régional 1)

2/ CA Beglais vs St Medard en Jalles (Coupe NAQ)

3/ US Roye Noyon vs Abbeville SC (Match amical)

4/ ASC Mon Pito vs AS Etoile de Basse-Pointe (Rencontres séniors Martinique)

5/ Cholet FC vs Saumur Bayard AS (U19 D1)

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants Une belle volée qui finit sous la barre, on a déjà vu pire pour commencer ce top but. Tout part d'un long ballon envoyé dans la surface depuis le milieu de terrain par le défenseur de l'US Liffré. Sous la pression de son attaquant, le défenseur de St Brieuc renvoie difficilement de la tête, plein axe. Erreur fatale. L'ailier gauche de Liffré récupère la balle à l'entrée de la surface, la lève légèrement et reprend parfaitement du coup du pied. Imparable.L'attaquant de St-Médard-en-Jalles nous offre un joli numéro sur ce but. Parfaitement lancé sur le côté droit par une transversale lumineuse de son coéquipier de la défense, le numéro 10 se l'emmène bien et provoque en un-contre-un. Un petit dribble maitrisé pour faire danser son défenseur avant de conclure en deux temps après un premier sauvetage du gardien. Efficace.En voilà une bonne mine comme on les aime ! Décalé dans l'axe à 25 mètres du but, le milieu de l'US Roye Noyon est seul à 25 mètres. Pas attaqué, il ne se pose pas de question. Sa lourde frappe surprend le gardien et vient déchirer les filets des visiteurs. La prochaine fois, ils ne le laisseront pas dégainer si facilement !Parfois, il suffit d'une inspiration inattendue pour débloquer une situation difficile. Après un long ballon cafouillé par la défense dans la surface, l'attaquant martiniquais de l'AS Etoile de Basse-Pointe se retrouve en galère. Isolé sur le côté droit avec deux défenseurs dans son dos, ce dernier va surprendre tout le monde en envoyant un centre en pivot dans la surface. Pour ajouter du sublime à cette action, son partenaire à la réception tente une reprise en extension. Le geste est moins fluide, mais cela suffit pour tromper le gardien et gagner sa place dans le best of !On termine avec une magnifique action collective des U19 du Cholet FC. Parti du milieu de terrain, un premier joueur alerte son partenaire dans l'axe. Un double une-deux plus tard entre les deux hommes plus tard, on se retrouve déjà en face à face devant le but de Saumur. Une action parfaitement négociée jusqu'à sa finition, avec une petite frappe placée hors de portée du gardien.