Best of des buts amateurs du week-end !

Chaque lundi désormais, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur (et les pires) filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Union St Grégoire (vs. CO PACE : 2-1) - Régional 2 (Bretagne)

2/ FC des Portes de L'Entre Deux Mers (vs. Arsac : 1-2) - Départemental 1 club VIP (Nouvelle-Aquitaine)

3/ AS Pagny (vs. Eloyes) - Tournoi futsal U11 (Grand Est)

5/ Pays de Fayence (vs. CA Roquebrunois) - Départemental 2 U15 (Méditerranée)

La marche à suivre pour cela ?



1) Télécharge l'app gratuite Rematch en te rendant à cette adresse : https://www.rematch.tv/app.

2) Capture les highlights des matchs

3) Propose tes meilleures vidéos depuis l'app

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants :Le mur est à 7 mètres 50. L'arbitre fait quelques pas en arrière, surveillant qu'il n'avance pas. Il siffle. Le tireur s'élance et... ça fait bim bam boum, ça fait but et ça fait vroum.» , dixit le spectateur. Et il a raison. Mais encore fallait-il se la créer avec un délicieux dribble double contact façon « Je m'arrête et en fait non je repars » .Cette vidéo est un condensé du meilleur du pire du meilleur. A savoir une roulette façon Zidane, agrémentée d'un CSC à la Pallois. Le tout en à peine 15 secondes. Et dites vous que ce n'est qu'un de leur 23 buts inscrits lors de leur 6 victoires en 6 matchs dans ce tournoi de futsal.Faire une talonnade, simple. Fixer le gardien, basique. Passer la balle à son coéquipier démarqué, simple. Pousser la balle dans le but vide, basique. Et dites vous que ce n'est qu'un de leur 23 buts ins...Une vidéo impressionnante à plus d'un titre. D'abord pour cette frappe du gauche en pleine lucarne. Mais aussi et surtout cette installation comme à la maison d'une chicha en tribunes. Et que dire de la blancheur immaculée de ce nuage de fumée...Toutes nos félicitations à eux pour ces buts en folie. Et à la semaine prochaine, avec vous à leur place, qui sait ?