Best of des buts amateurs (+ le CSC) du week-end !

Comme chaque lundi, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ US Pons (vs Saint Palais : 2-1) - Départemental 2 (Charente Maritime / Nouvelle-Aquitaine)

2/ US Grégorienne (vs US Geveze : 3-0) - Coupe de Bretagne (Ile-et-Vilaine / Bretagne)

3/ Avranches (vs Coutances : 9-1) - Régional 1 U15 (Manche / Normandie)

4/ US Cenon (vs Bassens : 3-1) - Régional 1 U19 (Gironde / Nouvelle-Aquitaine)

5/ Clohars Carnoët (vs Quimper Ergue : 1-5) - Coupe de Bretagne (Finistère : Bretagne)

La marche à suivre pour cela ?

QB, TB et TD

On a retrouvé Rory Delap ! Il était en Charente-Maritime ce week-end pour offrir une nouvelle démonstration de sa spécialité : les touches qui font passe décisive. Le ballon atterrit pile dans les pieds de l'attaquant de l'US Pons. Il résiste alors à son défenseur avant de battre le gardien adverse d'une frappe rasante du gauche. Résultat : son équipe, pourtant réduite à 10, s'impose sur la pelouse de Saint-Palais.Ce n'est pas encore la saison des oranges, mais l'US Grégorienne est en avance ! Les Tangos n'ont fait qu'une bouchée de Gévézé dimanche grâce à des buts de Mounaïm, Eduardo et Arthur. Mention particulière pour ce dernier, venu claquer une demi-volée en pleine lucarne à l'entrée de la surface de réparation. Propre.Les U15 de l'US Avranches n'ont pas fait dans le détail face à Coutances ce dimanche avec une victoire 9-1. Un festival offensif auquel a participé le latéral gauche du Bayern normand. Après avoir récupéré un ballon mal dégagé par la défense, il ne s'est pas privé pour balancer une praline du gauche hors de portée du gardien. Ça méritait bien quelques applaudissements.L'homme en confiance. Bien lancé en profondeur, l'attaquant cenonnais a fait le show pour conclure et dégoûter le gardien adverse. Passements de jambes, crochet et on pousse la balle dans le but vide. Serein. Et pour la beauté du geste, on oublie même la main de son coéquipier juste avant.Pire que le 6-1 à la maison de Manchester United ? Ce qui est sûr, c'est que Quimper Ergue Armel n'a pas fait dans le détail face l'US Clohars Carnoet pour rallier le 4ème tour de la Coupe Bretagne (1-5). A tel point que la défense adverse ne sait plus où donner de la tête. Et met un coup de casque contre son camp. C'est net, précis, bien exécuté, rien à redire.Toutes nos félicitations à eux pour ces buts et actions en folie.