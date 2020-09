Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque lundi, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ US Varennes 3 (vs CS Bessais : 3-2) - Départementale 3 (Allier / Auvergne-Rhône-Alpes)

2/ Saint André Saint Macaire (vs Machecoul Saint-Même : 3-1) - Départementale 3 (Maine et Loire / Pays de la Loire)

3/ ETS Foissiat 2 (vs Replonges 2 : 3-0) - Départementale 4 (Ain / Auvergne-Rhône-Alpes)

4/ GF Phil Coulaine (vs Carquefou USJA : 5-6) - Départementale 3 (Loire Atlantique / Pays de la Loire)

5/ US Bouscataise (vs Confluent Foot : 6-1) - Régionale 2 (Gironde / Aquitaine)

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée de So Foot qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants Si près, si loin... Un coup-franc pour Varennes envoyé aux abords de la surface de réparation, et un retourné venu du diable vauvert. La clameur monte, le temps s’arrête. «» Pas de bol, le ballon s’envole et termine à côté du but. 100% des gagnants ont tenté leur chance, comme on dit… Le club de l'Allier finira quand même par s'imposer 3-2 sur la pelouse de Bessay.Beaucoup de Saints, et une auréole au-dessus du joueur de Saint André Saint Macaire, auteur de ce somptueux coup-franc. D’un magnifique coup de patte gauche, le Lionel Messi du Maine-et-Loire s’est permis de nettoyer la lucarne, parachevant la victoire des siens 3-1 sur la pelouse de Machecoul Saint-Même. Monsieur propre.» En balade, l'Etoile Sportive Foissiat Etrez s'est imposée 3-0 à Replonges ce dimanche. Cerise sur le gâteau : une grosse frappe excentrée venue se loger sous la barre du portier adverse, signée du numéro 2. La légende dit que le bruit de l’impact aurait été entendu à cinq kilomètres à la ronde.Même CR7 est jaloux. Malgré une courte défaite à domicile dans un match fleuve (5-6), les seniors féminines de la GF Phil Coul ont fait le spectacle face à l’USJA Carquefou en D3 de Loire-Atlantique. Comment ? Une faute obtenue aux 25 mètres, un coup-franc finement brossé au-dessus du mur, une gardienne impuissante et des filets qui tremblent. Clair, net, précis. Qui a dit que les féminines manquaient de technique ?L'excès de confiance est un vilain péché. Après avoir planté son meilleur triplé, Alex s'est pris pour Zizou et a voulu éclabousser le match de son talent. Le problème, c'est que le joueur de l'USBF n'est pas chauve, n'a pas de 10 derrière le dos et n'a toujours pas de Ballon d'or dans son armoire à trophées. Ce qui nous donne cette belle séquence avec unebien foirée qui passe au-dessus des montants du gardien de Confluent. Bien tenté !Toutes nos félicitations à eux pour ces buts et actions en folie. Et à la semaine prochaine, avec vous à leur place, qui sait ?