Best of des buts amateurs (+ deux fails de gardien) du week-end !

Comme chaque lundi, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain. Mais ce lundi est singulier puisqu'il succède à la journée du foot amateur organisée par So Foot. Il y a donc quelques morceaux de VFD dedans.

1/ Étoile Filante de Plougourvest vs US Cleder (Bretagne)

2/ RC Port du Havre (Jaunes vs Noirs vs Bleus) – Vrai Foot Day

3/ JA Peillac (match des légendes) – Vrai Foot Day

4/ Lesparre Médoc (vs Pauillac Saint-Laurent : 10-1) - Départementale 3 (Nouvelle-Aquitaine)

5/ Fontcouverte vs US Pons (Nouvelle-Aquitaine)

QB, DR, JS, JB et TD

45 minutes à attendre dans le froid breton que ses attaquants marquent, ce n’est pas évident pour un défenseur. Abdou l’a très bien compris et a décidé de prendre ses responsabilités lui-même pour donner l'avantage à l'Étoile Filante de Plougourvest face à l’US Cleder d’une frappe lourde et imparable, dans la lucarne du pauvre gardien adverse. Le Giovanni van Bronckhorst de la première division bretonne.On se croirait presque à Port Marie avec Tag, Eloïse et les TekNo. Le RC Port du Havre organisait ce dimanche un match en mode Foot 2 Rue dans le cadre du Vrai Foot Day, la journée du foot amateur organisée une fois par an par So Foot , avec des containers pour délimiter le terrain. L’occasion de vérifier que la Normandie est une terre d’incroyables talents avec un récital du Ben Arfa local : Brice Durand, attaquant de l'équipe 1 de ce club de foot corpo. Crochet intérieur pour enrhumer le défenseur, bis repetita pour effacer le gardien, et il se permet de marquer en entrant balle au pied dans les buts, sur un son de Camélia Jordana. Et comme il n’y a pas de hasard, son équipe a remporté le tournoi. La puissance du port du Havre.Pauvre Philippe. Le gardien des Rouges a été l’auteur d’un malheureux contre-son-camp samedi lors du match des légendes du club de la Jeanne d’Arc de Peillac, qui célébrait ses 80 ans . Frappe de l'attaquant bleu, poteau, et le cuir rebondit sur la tête du portier, finissant sa course derrière la ligne. Heureusement, c'était pas film... Heureusement, cela n’a pas empêché son équipe de s’imposer 8-5, alors qu’elle était menée à la mi-temps. Tout est bien qui finit bien.L’équipe 2 du club de Lesparre Médoc n’a pas fait dans la dentelle ce dimanche. À l'occasion de leur victoire 10-1, ils se sont permis d’inscrire un but tout droit sorti d’. Après une passe de la droite, le milieu rouge attend quelques secondes pour armer une frappe du gauche sous la barre. Le gardien est battu et la fête totale.C'est ce qui s'appelle, dans le jargon, un beau cadeau. Lors du match face à l'US Pons, le gardien de Fontcouverte a offert un moment digne du grand Calamity James à Liverpool. Sur un ballon anodin envoyé dans la profondeur, le numéro 1 foire son contrôle de la poitrine, ce qui permet à l'attaquant de Pons de partir au duel et de pousser la balle dans les filets. Après de longues heures de vérification, difficile de juger qui la met au fond. Selon vous ?Toutes nos félicitations à eux pour ces buts et actions en folie. Et à la semaine prochaine, avec vous à leur place, qui sait ?