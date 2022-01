LT

Ça commence bien !Pour donner le coup d’envoi de cette CAN 2022, le Burkina Faso va défier le pays hôte, le Cameroun, ce dimanche. Une rencontre rendue particulière par le contexte sanitaire qui entoure la compétition. Et le tournoi n’a même pas commencé que naissent les premières polémiques. Présents en conférence de presse ce samedi, Bertrand Traoré, le capitaine burkinabé, et l’entraîneur adjoint ont déjà mis le feu aux poudres concernant la procédure des tests.Selon l’adjoint, une première équipe chargée de tester la sélection s’est présentée à l’hôtel vendredi matin, mais n’a pas pu justifier qu’elle était envoyée par la CAF, et les Étalons ont donc refusé de se laisser tester. Une seconde équipe devait venir plus tard dans l’après-midi, mais s'est finalement présentée à 22 heures. Des tests ont bien eu lieu, mais antigéniques, et non PCR comme il est écrit dans le règlement. Résultats : quatre joueurs cadres burkinabés sont positifs., s’est insurgé Bertrand Traoré., a mesuré l’adjoint. Avant que l’ancien Lyonnais n’exhorte l’instance continentale à agir :Peut-être que Roger Milla va accuser les pays maghrébins ?