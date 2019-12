Verhagen, le footballeur fantôme

Passée relativement inaperçue à l’international au-delà de son caractère comique, l’affaire Bernio Verhagen passionne le Danemark ces derniers jours. Il faut dire qu’elle réunit tous les ingrédients de l’histoire incroyable : une pincée de football, un soupçon d’arnaque, quelques cuillerées d’usurpation d’identité, le tout sur un lit d'accusations de racisme, de violences et, cerise sur le gâteau, de la prison. À table.

Transnistrie, Afrique du Sud, Chili et Danemark

« On a trouvé ça étrange qu’un joueur de 25 ans, professionnel depuis seulement huit mois, se retrouve soudainement à Viborg, un club danois sans histoire, presque ennuyeux... »

Une revente en Chine au bout de quelques mois

« Il m’a gardée enfermée. Je ne différenciais plus le jour et la nuit. Chaque fois que je voulais partir, il m’en a empêchée. Il a complètement violé mes droits et m’a maltraitée physiquement. »

En prison pour avoir séquestré, puis agressé sa petite amie

Par Alexandre Aflalo

Propos de Lasse Vøge recueillis par AA.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les petites histoires du championnat danois n’ont pas tous les jours droit à l’attention des médias du monde entier. Alors, quand celle d'un club danois qui aurait signé un « faux » footballeur se retrouve à être traitée dans des brèves aux quatre coins du monde, ça attise forcément la curiosité. Le 22 novembre dernier, le Danemark commence doucement à s’agiter autour du cas de Bernio Verhagen, écarté dès son premier entraînement avec son nouveau club en raison de son faible niveau. Les soupçons de fraude se font de plus en plus pressants. Viborg communique une première fois et s'explique : «Différente, c’est peu de le dire. Rembobinons. À en croire son profil sur Transfermarkt, Bernio Jordan Enzo Verhagen est né en février 1994 à Paramaribo, la capitale du Suriname. Il a fait ses classes au Willem II, en Hollande,ce qu’a confirmé la KNVB, qui trouve des traces de sa présence au club entre 2009 et 2010. Par la suite, il enchaîne quelques piges à Oosterhout, puis Den Dungen, avant de disparaître de leur système. Mais pas du football : en février, Bernio Verhagen resurgit. Il apparaît d’abord en Transnistrie, au Dinamo-Auto Tiraspol, puis en Afrique du Sud, au Cape Town FC, et enfin au Chili, à l'Audax Italiano. À chaque fois pour des piges ultracourtes, quelques semaines, durant lesquelles Verhagen ne joue pas le moindre match. Avant le 5 novembre dernier, date à laquelle le club de Viborg, au Danemark, annonce la signature de «» .La signature de ce joueur en plein milieu de saison interpelle les journalistes danois. Dans les rédactions deet de, deux quotidiens locaux, on commence à s’intéresser à l’histoire de ce fameux Bernio Verhagen. «, raconte Lasse Vøge, journaliste àqui a enquêté sur l’affaire.» Au fil des contacts, le mystère s’épaissit autour du joueur, que peu semblent connaître aux Pays-Bas et qui s’est surtout fait remarquer lors de son petit tour du monde entamé en février. Rapidement, le journaliste se rend compte que Bernio Verhagen est un footballeur fantôme, qui n’a jamais obtenu le statut professionnel. Alors, comment s’est-il retrouvé en première division danoise ? L’enquête aboutit rapidement sur la seule explication logique : c’est une bonne grosse arnaque. En huit mois, Bernio Verhagen a ainsi enchaîné les clubs, représenté par un « agent » qui usurpait l’identité de plusieurs personnes du groupe Stellar, mastodonte de la représentation sportive (qui compte notamment parmi ses clients un certain Gareth Bale).Les premières révélations sur l’arnaque Verhagen sont publiées dans la presse danoise le 22 novembre. Au fur et à mesure, les preuves tombent que Viborg n’est que la dernière victime de la supercherie Verhagen. Il décide de prendre lui-même sa défense et d’accorder une interview àdans laquelle il tente d’éteindre les soupçons qui l’entourent et affirme notamment que le club l’a recruté après un essai de trois jours. Viborg dément dans la foulée et assure l’avoir recruté sans l’avoir jamais vu jouer.Puis, le 24 novembre, le club publie un long communiqué dans lequel il explique, en détails, les tenants et les aboutissants de l’histoire à la suite des révélations de la presse danoise : «» Mais alors pourquoi s’être intéressé à ce joueur, et pourquoi ne pas avoir fait les vérifications d’usage avant de le signer ? «(le directeur sportif de Viborg, N.D.L.R.)» Verhagen transitait donc par Viborg, qui récupérait une petite somme dans l’affaire en le revendant en Chine, et le club s’offrait en prime un petit peu de réseautage bienvenu.révélera finalement que le club chinois était, sans surprise,un leurre, dévoilant même que Verhagen lui-même avait demandé à une ex-petite amie néerlandaise de signer le contrat... à la place du dirigeant du club chinois L’affaire pourrait s’arrêter là et tenir parfaitement debout. Mais non. Le 15 novembre, avant même que les premiers articles sur la supercherie ne soient publiés, paraît un premier papier sur Bernio Verhagen sur le site du quotidien danois BT . La veille, la petite amie du joueur, une Chilienne du nom de Nayaret Muci, 21 ans, poste sur sa story Instagram une photo de ses bras couverts de bleus. Elle accuse Bernio Verhagen de violence, et de la séquestrer depuis des semaines dans un hôtel de Viborg dont elle parvient à s’échapper. «, confie-t-elle àUne première bombe. D’autant que ce n’est pas la première fois : le 3 novembre, moins de deux semaines avant,, qui enquête alors sur les circonstances du départ de Verhagen de l’Audax Italiano (il accuse plusieurs de ses coéquipiers de racisme), évoque des premiers appels à l’aide de Muci, qui sert de traductrice lors de l’entretien que Verhagen leur accorde depuis le Danemark : «"Il m'a enlevée ici au Danemark. Il m'a frappée et craché au visage. Il ne veut pas me renvoyer au Chili. Aidez-moi." » Elle se rétracte finalement quelques jours après. Au Danemark, après avoir réussi à échapper à Verhagen, Muci ne revient pas sur ses propos. Le 27 novembre, alors que le Viborg FF a annoncé la veille la rupture du contrat du joueur , il est arrêté et placé en détention provisoire après que des images de vidéosurveillance l’ont montré, dans un kiosque à journaux, en train de s’en prendre physiquement à Nayaret Muci . Le même jour, d’autres femmes témoignent aux médias danois du comportement violent de Bernio Verhagen. Aux dernières nouvelles, Bernio Verhagen est donc en prison pour violences, en attendant d’être jugé pour fraude. La conclusion juste à une affaire rocambolesque.