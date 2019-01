Bernd Stange, sélectionneur de la Syrie et ancien agent de la Stasi

Pour sa sixième participation depuis 1956, la Syrie joue une qualification historique face à l'Australie ce mardi. À sa tête, un entraîneur au parcours tortueux : Bernd Stange, ancien sélectionneur de l’Allemagne de l’Est, blacklisté dans son pays pour son rôle auprès de la Stasi, habitué des équipes asiatiques et surtout des pays en guerre.

» À ressasser le passé, Bernd Stange fait le point sur sa carrière d’entraîneur en ex- Allemagne de l’Est. Une sorte de, formulé il y a maintenant 15 ans dans une biographie écrite par Heiko Mallwitz, journaliste de Sky Deutschland . Aujourd’hui sélectionneur de la Syrie à 70 ans, Bernd Stange officie à l’extérieur des frontières teutonnes depuis 1995. S’il regrette désormais son passé, c’est qu’il estdans son propre pays. En charge de l’équipe d’ Allemagne de l’Est entre 1982 et 1984, il a aussi été tacticien à la Stasi (ou ministère de la Sécurité d’État), le service de police politique, de renseignement, d’espionnage et de contre-espionnage en RDA (1949-1990), considérée comme « le bouclier et le glaive du parti » ( «» ) par la propagande du régime communiste.C’est en 1973, à 25 ans, que Stange commence à travailler pour la Stasi. «» , glisse Heiko Mallwitz. Au sein de l’organe de propagande, l’entraîneur donne des informations sur les joueurs de l’Est qui pourraient entrer en contact avec des clubs d’ Allemagne de l’Ouest, la RFA. L’exemple le plus connu est celui de Jörg Berger , ancien coach des sélections de jeunes à l’Est. À l’occasion d’une rencontre face à la Yougoslavie de l’autre côté du mur, il fuit et refait sa vie à l’Ouest, notamment au club de Darmstadt . Durant des années, Berger est menacé. Il survivra même à une tentative d'empoisonnement. Après la réunification des deux Allemagne , Berger obtient dans les années 1990 son dossier tenu par la Stasi et hallucine. «» , confie-t-il dans sa biographieL'un d'entre eux, « IM Kurt Wegner » . IM pour, soit « informateur non officiel » . Son vrai nom : Bernd Stange . Alors entraîneur de la RDA, Stange avait dénoncé et vendu plusieurs personnes de son entourage. «» , a écrit Jörg Berger . Malgré ces actes, fruits de la situation du pays, les motivations de l’actuel sélectionneur de la Syrie étaient peu idéologiques et dénuées d’ambition politique. «» , analyse Heiko Mallwitz.D’autres histoires mêlent des membres importants du football allemand et Bernd Stange dans le cadre de l’espionnage. Le célèbre hebdomadairedévoilait en 1993 qu’Hans Richter, ancien joueur de la RDA, a vu sa carrière freinée dans les années 1980, car Stange avait décelé en lui une « orientation occidentale » , après que le joueur avait papoté avec des citoyens ouest-allemands dans un hôtel parisien. Dans le même magazine, Peter Fuchs, médecin de la RFA, accusait Stange d’avoir retranscrit une discussion lors d’un repas avec le coach dans un bar de la banlieue de Mexico, peu avant le Mondial 1986.Dans la tourmente après la révélation au milieu des années 1990 de son implication avec la Stasi, Stange se fait plus discret. «» , justifie Mallwitz. Ukraine Oman ... L’homme va ensuite prouver qu’il était destiné à baigner dans la politique en devenant sélectionneur de l' Irak entre 2002 et 2004, en pleine zone de turbulence entre le président américain George W. Bush et le régime de Saddam Hussein. C’est d’ailleurs le fils du dictateur, Oudaï Hussein, qui préside la Fédération de foot. Stange pose tout de même ses conditions : «Le conflit se déclare en mars 2003. «» , se souvient Mallwitz, qui a bien connu Stange à cette période. Obligé de quitter l' Irak sur ordre de l'ambassade allemande, il retourne en juin dans un Bagdad dévasté. Là, il participe à la reconstruction du football irakien. Et tente un pari fou : la qualification au Mondial 2006 en... Allemagne . Il passe alors vite du statut de traître aux yeux des éditorialistes allemands et des exilés irakiens à celui de héros. Stange et l'équipe nationale irakienne reçoivent fin 2003 à Bâle le «» des mains de la FIFA. Incroyable, pour un coach en exil forcé.Depuis, Stange a dirigé à Chypre Apollon Limassol ) et en Biélorussie, avec laquelle il s'est payé le scalp de la France de Laurent Blanc lors des qualifications à l’Euro 2012. Dans des conditions obscures, Stange a retrouvé début 2018 un poste dans un pays mené d’une main de fer par un dictateur. Avec la Syrie , le revoilà donc dans un pays englué dans une crise. «» , lance Heiko Mallwitz. Mais pas la sélection : fin 2017, les Aigles de Qasyoun ont traîné l’ Australie jusqu’à la prolongation lors d’un barrage Asie qui permettait d’affronter le Honduras pour la qualification au Mondial russe. Une performance de taille, que le pays souhaite rééditer dans cette Coupe d’Asie 2019 aux Émirats.Et le football, sport le plus populaire du pays, est un enjeu de propagande énorme. «» , a déclaré Stange avant la compétition. L’ambassade syrienne à Abu Dhabi a même distribué des milliers de T-shirts aux supporters, nombreux aux Émirats depuis la guerre déclenchée en 2011. Ce jeudi à Al Ain face à l' Australie (14h30), comme c'était déjà le cas lors des deux premières journées du groupe B face à la Palestine (0-0), et la Jordanie (0-2), la rencontre contre l'Australie se jouera à guichets fermés. Un contexte idéal alors que l’ancien coach de la RDA a la possibilité de faire franchir un palier à ce pays qui a besoin de joie. Et lui de remplir une carrière faite de coups fourrés et de rebondissements.