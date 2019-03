Bernat, case neuve

Après sept mois au Paris Saint-Germain, Juan Bernat retrouve une sélection espagnole qui ne s'intéressait plus à lui depuis septembre 2015. Au bout de la longue traversée d’un sombre tunnel, le latéral gauche retrouve Mestalla, là où tout a commencé pour le natif de la région de Valence. Une bonne performance face à la Norvège relancerait la carrière internationale du joueur de 26 ans.

Ventosa : « Kily González, Vicente Rodríguez ou Fabio Aurelio donnaient des étoiles dans les yeux de Juan »

Cullera, la cure de vitamine D

Du temps est passé, mais la blessure semble toujours aussi vive que profonde pour Juan Bernat . «, expliquait le latéral gauche du Paris Saint-Germain pour l’AFP en début de semaine.» Lucide sans paraître fataliste, la recrue estivale du PSG fait pourtant partie des rares éléments à pouvoir bomber le torse après cette terrible désillusion parisienne. Pourquoi ? Parce que dans cette débâcle collective au Parc des Princes, Bernat a été le seul à rendre une copie digne de l’affiche européenne face à Manchester United (1-3). Un but, un face-à-face (manqué) en première période, puis un poteau dans le deuxième acte. Oui, cela fait beaucoup pour un arrière gauche. Et tout cela n’est pas passé inaperçu aux yeux de son sélectionneur national Luis Enrique Il faut dire que Bernat n’en est pas à son premier coup d’éclat en C1 cette saison. L’homme prouve sa capacité à répondre présent dans les moments les plus chauds avec ses deux ouvertures du score au San Paolo de Naples (1-1) puis au Parc des Princes contre Liverpool (2-1), les deux concurrents principaux de Paris en phase de poules. Remplaçant attitré de Yuri Berchiche dans l’effectif du champion de France , Bernat s’est imposé dans son couloir pour laisser des miettes à Layvin Kurzawa . Le voilà donc appelé pour jouer avec l’ Espagne , trois ans et six mois après sa dernière cape internationale. «, analyse l’intéressé pource mardi.» Les mots sont plutôt bien choisis puisque le calendrier offre à Bernat (7 sélections, 1 but) un match contre la Norvège au Mestalla, le stade de ses débuts chez les professionnels., décrit Sergio Ventosa, son entraîneur durant trois saisons en catégories jeunes et au sein de la réserve du FC Valence » Débarqué au centre de formation de La Paterna dès l’enfance, ce petit gabarit a évolué au début des années 2000 sous l’influence des aînés, habitués aux joutes européennes. «, rembobine Ventosa.Dans un secteur où la concurrence s’annonce rude avec les deux autres candidats au poste José Luis Gayà, également issu de La Paterna, et Jordi Alba , que Bernat considère lui-même comme «» , la présence du natif de Cullera au Mestalla sera marquée par le centenaire du FC Valence , célébré dans les grandes largeurs depuis ce mardi. Dans une atmosphère mixée entre la fête locale et le désir pour l’ Espagne d’entamer du bon pied sa campagne de qualifications, Bernat pourra compter sur le soutien de ses proches, à coup sûr en nombre depuis les gradins. «, analyse Ventosa.(Rires.) » Nul doute que du haut de ses 170 centimètres, Bernat sera une nouvelle fois prêt à aller au charbon.