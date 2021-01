Bernardo Silva sauve City face à Villa

Résultats et classement de Premier League

Voilà une équipe bleue ciel qui profite de ses matchs en retard.Grâce à une neuvième victoire de rang et un nouveau clean-sheet, lesont longtemps patienté, ce mercredi face à Aston Villa, avant que Bernardo Silva ne force la décision et hisse les siens sur le trône de Premier League à la faveur d'un match en retard comptant pour la 1journée.Aston Villa n'avait pas joué en championnat depuis plus de deux semaines, mais c'est bien plus qu'un peu de rythme qu'il a manqué aux hommes de Dean Smith pour espérer accrocher quelques chose dans cette rencontre. Pour le premier de leur quatre matchs de retard, lesont subi la maîtrise d'un entrejeu de City intraitable et d'une attaque trop peu entreprenante, à l'image de son leader Grealish, pour une fois transparent. Alors la troupe de Guardiola domine mais manque cruellement de réussite. A la mi-temps ça fait 70% de possession, 13 tirs et 10 corners, mais pas de véritable frisson pour Martínez. Du Guardiola dans le texte en somme, mais pas au tableau d'affichage.Au retour des vestiaires, Cancelo s'y essaye à nouveau mais tape la barre après un bel enchaînement (57). C'est ensuite au tour de Gündoğan, qui s'emmêle les pinceaux et ne parvient pas à pousser le ballon au fond des filets(68). Et au terme d'un siège haletant, Bernardo Silva trouve finalement la faille sur la 26ème tentative des Skyblues, grâce à une récupération haute de Rodri, pourtant hors-jeu. Ulcéré, Dean Smith est expulsé mais il ne peut rien faire pour empêcher Gündoğan de sceller le résultat sur penaltyUne seizième rencontre sans perdre qui disperse les fantômes d'un début de saison irrégulier pour les. Après Leicester mardi, Manchester City s'impose lui aussi comme un candidat sérieux dans la course effrénée déjà entamée pour le titre.Ederson - Cancelo, Dias, Stones, Walker (Zinchenko, 28) - Gündoğan, Rodri, De Bruyne (Jesus, 59) - Foden, Sterlin (Mahrez, 72), SilvaGuardiolaMartínez - Targett (Taylor, 74), Mings, Konsa, Cash - McGinn, Luiz - Grealish, Barkley (El Ghazi, 68), Traoré (Ramsey, 68) - WatkinsSmith