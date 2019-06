Bertrand Traoré serait proche d’Everton

4

Il y a un deuxième club à Liverpool.De plus en plus contesté, Bertrand Traoré ne devrait pas faire de vieux os dans le Rhône. Lyon est en effet prêt à vendre son ailier burkinabé, dont l’inconstance, l’individualisme et la nonchalance ont fini par lasser en interne et parmi les supporters. Selon les informations de, les dirigeants d’Everton se seraient rapprochés de leurs homologues lyonnais ces dernières heures pour se renseigner au sujet du joueur.Cette saison, si Bertrand Traoré a disputé 34 rencontres, il n’a inscrit que sept buts et délivré deux passes décisives. Un bilan terne que n’éclipse pas totalement les réguliers éclairs de classe du joueur. L’OL serait donc prêt à le laisser filer pour une somme relativement importante. Cette situation devrait logiquement profiter à Martin Terrier, auteur d’une belle saison, et à Maxwel Cornet. Annoncé sur le départ depuis de nombreux mois, ce dernier pourrait, selon le quotidien français, être retenu une fois encore.Ça tombe bien, puisque l'OL est certain de disputer la C1 , Mad Max va pouvoir continuer à réaliser desface aux plus grands d'Europe.