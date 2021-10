Tapie, la gauche et l'OM au centre

Bernard Tapie a aussi été un homme politique français. Et comme souvent chez ce personnage balzacien, le mélange des genres s’avéra la règle. Le foot n’était donc jamais loin. Notamment dans son combat contre l’extrême-droite ou sa volonté de convertir sa famille politique, la gauche, au culte de l’entreprise et de la réussite individuelle.



Antifa en costard

Par Nicolas Kssis-Martov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Éric Zemmour s’est fendu d’un tweet d’une hypocrisie sans fard, au moment d'évoquer la disparition de Bernard Tapie :Il oubliait sûrement ce moment, en 2016, où face à lui l’ancien ministre de Mitterrand et ex-président de l'OM lui lâcha :. Il avait reconnu alors dans le polémiste, qui n’avait guère l’habitude de la contradiction en direct, cette extrême-droite qu’il combattit toute sa vie et à laquelle il ne laissa jamais passer un racisme qu’il ne s’amusait guère à tolérer par complaisance., balançait-il sans nuance en 1992. Une ligne de conduite à laquelle il n’a jamais dérogé.Cet engagement fut l’une des rares constance de sa carrière politique d’ailleurs, y compris lorsqu’à la tête de l’OM, il s’entendit avec certaines franges des ultras pour faire le ménage dans les tribunes et donner au Vélodrome son actuel visage dans une cité qui se donne, électoralement parlant, pourtant fortement au FN puis au RN (bien plus que la capitale). Il appuya de la sorte par exemple la montée en puissance des South Winners et accorda aux diverses associations ultras la vente des places dans les virages. Si cette convergence des intérêts fit beaucoup fantasmer, l’attitude de celui désormais qualifié de "Boss" dans le monde des gradins témoignait d’une flair certain pour l’écosystème phocéen et la compréhension que le foot porte en lui des enjeux sociaux et politique, qui le dépasse et peuvent servir au-delà. D’autres par la suite essayèrent plus ou moins de l’imiter entre le vieux port et le stade, sans y parvenir aussi bien.Bernard Tapie resta un personnage complexe qui accompagna la « sociale-démocratie » française, sa famille d’origine « modeste » , au cours des années 80 dans son acclimatation puis sa conversion libérale et entrepreneuriale. Une lente conversion dont sa prise de l’OM en 1986, au moment où débute la cohabitation, fournit une double visage. Un investissement massif, le goût du succès à n’importe quel prix, un culte de la ou des personnalités, associé à une ferveur populaire dont la romance s’était perdue à gauche depuis le tournant de la rigueur en 1984. À Marseille, Tapie écrivit une autre histoire que la seule et lente reculade face à la droite, et surtout le FN, camouflée par l’ampleur historique de Tonton. Avec toujours les bons méchants dans le scénario. Un Claude Bez, « fasciste éclairé » à Bordeaux, ou ensuite un PSG réduit à son aura parisianniste élitiste et son kop de Boulogne nationaliste. Le succès sur le toit de l’Europe face à l'AC Milan de Berlusconi, en appui sur l’un des plus gros budgets de l’UEFA à l’époque, éclairé par le visage en larmes de la figure emblématique Basile Boli, pourtant un temps de sa jeunesse fan parisien, possédait donc saveur symbolique, une valeur sportive et presque idéologique.Les déconvenues qui suivirent, l’affaire OM-VA entraînant dans sa chute un Jacques Mellick, qu’il avait rencontré lors de son passage éphémère au gouvernement, comme ministre de la Ville, entre 1992 et 1993. À la fin des années 80, il avait entamé un virage plus classique vers un cursus honorum ordinaire. Député des Bouches-du-Rhône, s’appuyant sur sa notoriété locale acquise avec l’écharpe de l’OM, puis ensuite député européen en tenant à bout de bras des radicaux de gauche désireux de rajeunir leur image. Puis, bien un maroquin auprès d’un Mitterrrand autant fasciné que dubitatif devant le personnage et l’époque qu’il représentait si bien. Sous les ordres surtout d’un Pierre Bérégovoy, ancien modèle d’un socialisme d’extraction modeste, comme lui, et jeune résistant, dont le suicide, affirma-t-il, le toucha au plus haut point (jusqu’à dégainer sur un plateau télé un mot qu’il lui aurait fait passer au cours d’un conseil des ministres). La suite se révéla moins glorieuse ou décisive, n’empêchant nullement donc le bonhomme de venir balancer ses certitudes à la télé, en matière de foot ou concernant la société française. Ce qui finalement, chez lui, se rejoignait toujours.