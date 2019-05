Bernard Tapie accusé d'avoir acheté un match de la C1 1993

1

VLU

Une nouvelle accusation folklorique à l’encontre de Bernard Tapie.Dans son autobiographie, dont un extrait a été relayé aujourd’hui par, l’ancien joueur et sélectionneur roumain Cornel Dinu affirme que Bernard Tapie a acheté le match Bruges-OM du 21 avril 1993 qui a permis aux Marseillais d'accéder à la finale de la Ligue des champions, ainsi que l’arbitre de la rencontre, le Roumain Ion Craciunescu. Bernard Tapie a d’ores et déjà qualifié ces allégations de «» , affirmé qu’il n’avait «» . L’arbitre roumain a quant à lui déclaré «» .Cornel Dinu et Bernard Tapie auraient commencé à sympathiser au début des années 1990, à l’occasion d’un match de charité disputé par la sélection roumaine «» . Après quelques autres rencontres, le président de l’OM aurait contacté Cornel Dinu en avril 1993, quelques jours avant la rencontre OM-FC Bruges, que le club phocéen devait absolument remporter pour terminer à la première place de son groupe. Bernard Tapie aurait assuré à Cornel Dinu qu’il n’avait pas besoin de lui pour remporter le match et que Raymond Goethals, entraîneur de l’OM, allait prendre «» et attendait «» . L’aide de Dinu était requise pour que l’arbitre roumain de la rencontre, Ion Craciunescu, «» , ce pourquoi il recevrait «» . Dinu aurait rencontré l’arbitre roumain le lendemain, «» , qui aurait accepté la demande facilement. Le lendemain, comme prévu par Tapie, l’OM remportait aisément la rencontre, et Basile Boli, malgré quelques tacles appuyés, n'était pas averti.Et quelques semaines plus tard, Basile Boli propulsait le ballon de la tête au fond des filets de l'AC Milan, pour offrir la C1 à Marseille.