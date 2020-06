Bergame de guerrier

Touché de plein fouet par l’épidémie de Covid-19, Bergame retrouve petit à petit de l’air. Preuve en est, l’Atalanta reçoit ce dimanche Sassuolo pour la reprise de la Serie A. L’occasion pour toute une cité de s’évader, alors que la Dea s’apprête à boucler – sportivement – la plus belle saison de son histoire.

Par Andrea Chazy

Il y a 105 jours, Francesco Caputo signait une promesse. Le genre de promesse qu’on ne peut pas vraiment tenir, mais qu'on se sent obligé de faire pour que l'assistance puisse se raccrocher à quelque chose. Lorsqu’il brandit son émouvante pancarte à l’heure de jeu d’un match déjà plié face à Brescia, l’homme qui pèse treize pions en Serie A ne se doute pas encore des semaines de cauchemar qui se préparent. Sur le coup, « Ciccio » voulait simplement apporter un sourire et de l’espoir. Ce dimanche, il sera l’homme à suivre du côté desqui se déplacent à Bergame pour y défier l’Atalanta, quatrième du classement. Un déplacement difficile d’un point de vue sportif, mais pas seulement.Il ne faut pas s’y tromper : la reprise du football à Bergame est une bonne nouvelle. Une respiration pour ses habitants, de quoi retrouver le sourire pour ses plus fidèles tifosi. Parmi eux, Marino Lazzarini préside l’association des Amis de l’Atalanta qui réunit 6000 personnes et fait même partie du conseil d’administration du club. Au micro de l’AFP, l’homme de 71 ans confesse sans détour :Comment zapper ces semaines et ces mois où, du jour au lendemain, la crainte de voir disparaître un proche ou un voisin était toujours aussi grande ? Sur les 34 500 décès liés au Covid-19, près de la moitié (16 000, environ) résidaient en Lombardie. Et sur ces 16 000, plus d’un tiers venaient de la seule et même ville de Bergame. Sans parler de ces images de détresse montrant des camions militaires transportant des dizaines de cercueils, ou de ces révélations autour de la « bombe biologique » que fut Atalanta-Valence à San Siro en Ligue des champions.Un bilan dramatique qu’Alejandro Gómez, capitaine et au club depuis 2014, n'omet pas au moment d’évoquer la reprise du championnat pour l’émissionsur Radio 1 Rai :(...)Son de cloche identique en conférence de presse du côté de Roberto De Zerbi, l’entraîneur de Sassuolo, qui sait que ce retour à la compétition à cet endroit est tout sauf anodin :Avant cet océan de désespoir, l’Atalanta et ses supporters coulaient des jours heureux. Aujourd'hui encore, laoccupe la quatrième place du classement à seulement six points de l’Inter d’Antonio Conte et réussit avec brio son dépucelage en Ligue des champions. Elle peut même, contrairement à la Juve et au Napoli en ballottage défavorable, se vanter d’avoir déjà son ticket pour le Final 8 et s'imaginer en potentiel dernier représentant italien de la compétition. Avant le confinement, l’Atalanta en était donc là, apportait de la joie aux siens autant qu'elle inspirait la peur chez ses adversaires. Elle ne se résumait pas seulement à la meilleure attaque du championnat (70 buts, en 25 journées), loin de là.L'Atalanta, c’était avant tout les coups de reins de Papu Gómez, les pas de danse de son coach Gian Piero Gasperini, les dribbles chaloupés de Josip Iličić , la puissance de Duván Zapata... C’était surtout un football adulé et aimé de tous, celui d’une équipe prête à se déséquilibrer pour marquer un but de plus que l’adversaire. Ou même cinq à sept de plus, l'Udinese, le Milan, Parme, Lecce et surtout le Torino pouvant en témoigner . Ce n'est pas pour rien, comme le dit De Zerbi, qu'elle est même considérée par de nombreux observateurs comme. Ce dimanche, l’entraîneur de Sassuolo priera certainement pour que ce ne soit pas le cas ou pour tout simplement ne pas revivre le même scénario qu'au match aller (défaite 1-4, à domicile) en septembre dernier. Mais quoi qu'il se passe dans la soirée, le simple fait qu’un coup d’envoi soit donné au stade Atleti Azzurri va en faire sourire plus d’un. Une première victoire, à n'en pas douter.