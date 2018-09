Berahino papa trois fois... avec trois femmes différentes

107

CG

Un sacré hat-trick pour Saido Berahino.Selon des informations révélées par le, l'attaquant de Stoke City serait le papa de trois bambins nés entre mai et juillet dernier. Le problème ? Ce sont trois mères différentes. Un récit digne des plus mauvaisesTout commence le 30 mai, quand sa fiancée Stephania Christoforou donne naissance à un petit Costa. Jusque-là, rien de plus banal. Mais l'histoire prend une nouvelle dimension en juillet. Le 15 du mois, une infirmière de 28 ans accouche d'une petite fille dans la banlieue de Birmingham et assure que Berahino est le père. Dans la foulée, une troisième femme nommée Chelsea Lovelace est l'heureuse maman d'une fille. Le père ? Saido Berahino, évidemment. Le natif du Burundi avait eu une relation extra-conjugale avec le mannequin, révélée dans les médias britanniques au début de l'année 2018.Dans la tourmente, l'attaquant aurait demandé à ses avocats de prendre en main cette affaire et demande un test de paternité pour la deuxième naissance.Berahino compte donc plus de bébés que de buts depuis son arrivée à Stoke en janvier 2017.