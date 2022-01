Benzema sur le Ballon d’or : « Je ne pouvais pas faire plus »

MD

Ce n’est que partie remise.Derrière Lionel Messi, Roberto Lewandowski et Jorginho, Karim Benzema a quand même fière allure en terminant quatrième du Ballon d’or en 2021. Mais bon, au regard de ses statistiques monstrueuses et de ses performances dans les gros rendez-vous, il y avait sans doute moyen de terminer un peu plus haut . Près de deux mois plus tard, le patron de laa du mal à digérer ce classement., a pesté Karim Benzema au micro dece dimanche matin., rajoute le joueur français le plus titré de l’histoire du ballon rond. Battu, mais pas vaincu, KB9 s’est dit revanchard et déterminé à faire mieux que la saison dernière.Mieux que la Ligue des nations, c’est...