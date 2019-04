Benzema sort le Real du piège Eibar

Real Madrid (4-3-3) : K.Navas - Reguilón, Nacho, Varane, Odriozola - Isco (B.Díaz, 91e), Valverde, Modrić (Kroos, 77e) - Asensio, Bale (L.Vázquez, 77e), Benzema. Entraîneur : Zinédine Zidane.



Eibar (4-1-4-1) : Dmitrović - J.Angel, Ramis (Orellana, 54e), Oliveira, De Blasis - Sergio Alvarez - Cucurella (Charles, 85e), Jordan, Escalante, Cardona (Peña, 72e) - Enrich. Entraîneur : José Mendilibar.

Le Real Madrid est en roue libre dans cette fin de saison, mais il peut remercier le talent de Karim Benzema Pour la réception d' Eibar trois jours après avoir chuté à Valence, lacomptait bien se refaire la cerise face à des Basques qui ne jouent plus grand chose dans cette fin de saison, si ce n'est leur propre honneur. Une donnée suffisante à motiver desbien plus créatifs. Sur un mouvement initié sur la gauche, Gonzalo Escalante sert Marc Cardona en position favorable. Le joueur prêté par le FC Barcelone ajuste ensuite Keylor Navas d'un ballon piqué pour ouvrir le score (39, 0-1). Mené à la pause, le Real reçoit les quolibets de son propre public.Moteur de son équipe, KB9 croit donner l'égalisation peu après le retour des vestiaires, mais la VAR confirme une position de hors jeu. Pas grave, le capitaine récidive en reprenant le centre de Marco Asensio d'une tête piquée victorieuse (59, 1-1). De quoi donner un second souffle aux Madrilènes et une dose d'espoir afin d'empocher les trois points. Et à ce petit jeu, Benzema parvient à tirer son épingle grâce à un doublé sur une nouvelle tête (81, 2-1). Sans un énorme raté en fin de match face au but déserté par Dmitrović et un poteau dans les dernières minutes, la Benz aurait même pu s'offrir un triplé.Pas de quoi le blâmer, puisque le Real revient provisoirement à deux points de l' Atlético de Madrid grâce à son international tricolore.