Benzema sauve la peau du Real

Alors que Valence pensait tenir sa victoire face au Real Madrid à Mestalla, Karim Benzema - bien aidé par Thibaut Courtois - est venu faire taire le stade au buzzer (1-1). Les visiteurs rejoignent Barcelone en tête de la Liga, avant l'affrontement des deux mastodontes cette semaine.

2

Deux tactiques différentes, même (non) efficacité

Carlos sort de l’air, Benzema en donne au Real

Valence (4-4-2) : Doménech - Costa (Vallejo, 61e), Garay, Gabriel, Gaya - Wass, Coquelin (Kondogbia, 83e), Parejo, Carlos Soler - Ferrán Torres (Diakhaby, 90e), Rodrigo. Entraîneur : Alberto Celades.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Nacho - Kroos, Modrić (Jović, 81e), Fede Valverde - Isco (Bale, 69e), Benzema, Rodrygo (Vinícius, 69e). Entraîneur : Zinédine Zidane.

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y a eu Grégory Wimbée, il y a eu Ali Ahamada... Et il a failli y avoir Thibaut Courtois, parmi la liste des gardiens buteurs dans le jeu. Sauf que contrairement à ses deux homologues, le portier belge - monté pour le corner de la dernière chance - a vu son sublime coup de boule être repoussé par Jaume Doménech. Pas de quoi lui enlever son sourire pour autant, puisque le cuir est revenu dans les pieds de Karim Benzema. Qui a envoyé une sacoche sous la barre, pour offrir le point du match nul au Real Madrid. Et revenir à hauteur de Lionel Messi au classement des buteurs par la même occasion, comme lesavec Barcelone en Liga. Toujours invincibles à Mestalla, lespeuvent tout de même tirer la tronche tant leur hold-up était parfait.Titularisé lors de tous les matchs du Real Madrid depuis le début de saison, Casemiro pose cette fois-ci son popotin sur le banc. C’est donc avec un quatuor Modrić-Valverde-Kroos-Isco que lesdébarquent, à Valence. Avec un milieu qui aime autant avoir le ballon, les hommes de Zizou confisquent rapidement et assez logiquement le cuir. Une tactique qui pourrait payer, si Jaume Doménech ne sortait pas le grand jeu devant Toni Kroos (11) et sur une tête de Rodrygo (19).Et si Karim Benzema n’envoyait pas son coup de boule à côté (13), aussi. Face à cette mainmise du Real Madrid, Valence opte pour une autre tactique : défendre, et piquer en contre. Là encore, cela pourrait fonctionner si Ferrán Torres ne butait pas sur Courtois (16) ou envoyait sa tête dans le cadre (35).La deuxième période est du même acabit, avec un Real qui fait tourner le ballon et un Valence qui pique en contre. Sauf que si lesont du mal à s’approcher des cages de Jaume Doménech, les, eux, sont tout proche de faire trembler les filets. Lancé en profondeur par Rodrigo, Ferrán Torres et sa conduite de balle choupo-motinguesque bute sur Thibaut Courtois (47). Voyant son équipe en galère offensivement, Zinédine Zidane lance Bale et Vinícius sur le pré. Un choix payant... pour Valence.Car ce sont bien les hommes de Celades qui ouvrent le score, après un centre en retrait de Daniel Wass pour Carlos Soler qui allume Courtois à bout portant (1-0, 77). La suite ? Une mine de Gareth Bale dans le mur, sur un coup franc. Un but de Luka Jović, refusé pour hors-jeu (90+3). Et ce pion salvateur de Karim Benzema, qui permet au Real Madrid de gratter un nul (1-1, 90+4) et de recoller au Barça en tête du classement. Lede ce mercredi s'annonce palpitant, donc.