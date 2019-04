Benzema s’offre un triplé face à Bilbao

36

Real Madrid (4-3-3) : Navas - Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo - Modrić, Casemiro, Kroos (Isco, 70e) - Vázquez (Bale, 70e), Benzema, Asensio (Díaz, 84e). Entraîneur : Zinédine Zidane.



Athletic Bilbao (4-2-3-1) : Herrerín - Lekue, Yeray, Martínez, Berchiche - San José, Beñat - Muniain, Raúl García (Aduriz, 76e), Córdoba (López, 76e) - Williams. Entraîneur : Gaizka Garitano.

Rebondir.Accroché sur la pelouse de Léganès lors de la dernière journée (1-1), le Real Madrid devait se relancer chez lui face aux Basques de Bilbao, toujours en quête d’une place européenne. Et les joueurs de Zidane se sont effectivement relancés, mais sans trop forcer. Car quand on joue pour l’honneur, il est parfois difficile de trouver la motivation. C’est en tout cas l’impression que donne cette première mi-temps, à la fois molle et sans saveur. L’occasion la plus franche du premier acte est à mettre au compte de l’Athletic et de cette tête de Raúl García , bien captée par Navas.Mais au retour des vestiaires, Karim Benzema vient prouver qu’il est l’homme en forme de l’attaque madrilène. Déjà buteur face à Léganès, le Français trompe Herrerín de la tête, inscrivant ainsi son sixième but en cinq rencontres d’affilée. Six, puis sept, puis huit ! Benzema reprend d'abord à nouveau de la tête un corner botté par Modrić, sur lequel Herrerín est trop court. Puis, quand le portier basque manque complètement sa sortie à l'entrée de la surface, le Français termine le boulot d'un joli ballon lobé. Victoire facile du Real, donc, qui reste scotché sur la troisième marche du podium.Pour Bilbao, il faudra se relancer mercredi prochain face à Leganés pour bétonner cette dernière place européenne.