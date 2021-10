Benzema, la ligue du justiciable

Il y a près de six ans, la vie et la carrière de footballeur de Karim Benzema ont pris un tournant indélébile, lorsque le joueur du Real Madrid fut placé en garde à vue, le 4 novembre 2015, pour « complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs » envers Mathieu Valbuena. Lui et quatre autres personnes sont jugées à partir de ce mercredi au tribunal correctionnel de Versailles dans l’affaire de la sextape. Retour sur 2177 jours de remous judiciaires.

Karim embrigade Karim

Un coup de frein sur la route de la rédemption ?

Ce qu'il s'est passé depuis 2015 :

13 octobre 2015 : Axel Angot, Mustapha Zouaoui et Younes Houass sont placés en garde à vue le 13 octobre 2015 pour « chantage et participation à une association de malfaiteurs » , et sont placés en détention provisoire. Également en garde à vue, Djibril Cissé est finalement libéré.





Novembre 2015 : : Le 2 novembre, Karim Zenati est placé en garde à vue à Lyon. Benzema également deux jours plus tard puis mis en examen pour « complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs » . Le 11, les écoutes téléphoniques entre Zenati et Benzema sont révélées par Europe 1 et L’Équipe.





16 décembre 2016 : Benzema se pourvoit en cassation. C’est-à-dire qu’il conteste la décision de la justice ou qu’il met en cause certaines procédures.





11 juillet 2017 : Retournement de situation puisque la Cour de cassation donne raison à Benzema. La cour d’appel de Paris devra statuer.





8 novembre 2018 : La cour d’appel de Paris ne suit pas l’avis de la Cour de cassation.





9 décembre 2019 : La Cour de cassation valide finalement la régularité des procédures.





7 janvier 2021 : Le parquet de Versailles annonce que les cinq protagonistes, dont Benzema, seront jugés au tribunal correctionnel de Versailles, entre le 20 et le 22 octobre 2021.







290 buts avec le Real Madrid. En inscrivant le cinquième but madrilène ce mardi face au Shakhtar Donetsk , Karim Benzema est entré un peu plus dans l'histoire desen devenant le quatrième meilleur buteur du club. Encore impliqué sur quatre des cinq réalisations, le Français marche toujours autant sur l'eau, et personne ne semble pouvoir rivaliser. Pourtant, le grand rendez-vous de sa semaine n’était ni à Kiev, ni à Barcelone ce week-end, mais bien à Versailles, où ce sont des faits bien moins glorieux qui lui seront rappelés. Rembobinons.Tout commence en juillet 2014 lorsque Axel Angot, sorte d’informaticien introduit auprès des footballeurs, aide Mathieu Valbuena à retrouver des données que son téléphone semblait avoir perdues., expliquait-il au magistrat-instructeur. Trop curieux, il fouille et tombe sur une sextape réalisée par celui qui évoluait encore à l’OM. Angot ne supprime pas la vidéo et retombe dessus au printemps 2015, lorsqu'il fait du tri dans son ordinateur.Ça tombe bien : avec Mustapha Zouaoui, un homme proposant divers services de chancellerie aux footeux, ils doivent 25 000 euros à Nicolas Marin, ancien attaquant de Saint-Étienne et d’Auxerre. Ils décident d’élaborer un plan pour soutirer cette somme à Valbuena afin d'éponger leur dette. Ils passent d’abord par Djibril Cissé pour contacter leur cible. Sans succès. Puis ils se tournent vers Younes Houass, un proche de l’effectif marseillais de l’époque. Ce troisième homme parvient à joindre Valbuena, alors à Clairefontaine, en juin 2015, mais celui-ci prévient la police. Chou blanc pour le duo Angot-Zouaoui qui se débarrasse de Houass et toque à la porte de Karim Zenati, l’ami d’enfance de Benzema. Zenati entre dans la combine et demande au joueur du Real Madrid de parler avec son coéquipier en équipe de France lors d’un autre rassemblement au château des Yvelines.Les deux joueurs discutent dans la chambre de Benzema le 6 octobre 2015, puis le Madrilène rapporte des bribes de sa conversation avec Valbuena à Zenati par téléphone. Pas de bol, ils étaient sur écoute.et Europe 1 divulguent le 11 novembre l’échange entre les deux hommes :, a notamment dit l’ancien Lyonnais. Le 4 novembre, Karim Benzema est placé en garde à vue et mis en examen pourSi sa présence à Versailles est incertaine, étant coincé par le match en Ukraine mardi et ledimanche, Karim Benzema encourt jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 70 000 euros d’amende. Poursuivi pour, nul doute que le joueur du Real Madrid, représenté par MSylvain Cormier et Antoine Vey, fera appel s’il est condamné à une peine de prison ferme à l’issue du procès. Ce qui lancerait la prolongation d’une affaire qui traîne depuis déjà six ans.Les enjeux pourraient également être sportifs puisqu'une condamnation serait un véritable coup dur dans sa quête du Ballon d’or et, plus largement, de rédemption dans l'opinion publique française. Son état de grâce depuis quelques mois et ses récentes performances en Ligue des nations avec les Bleus l’ont érigé parmi les trois grands favoris de cette année. S’il venait à être désigné coupable, il est certain que sa campagne en pâtirait. Condamné pour fraude fiscale en mai 2017, Lionel Messi s’était contenté de la deuxième place derrière Cristiano Ronaldo, mais ses démêlés judiciaires n’avaient pas vraiment eu de conséquences sur le vote. Une autre question se pose : qu’en serait-il de son avenir en équipe de France ? Écarté pendant cinq ans et demi, devra-t-il de nouveau dire adieu à la tunique bleue, onze matchs après l’avoir retrouvée ? Kingsley Coman et Lucas Hernández, condamnés, mais toujours sélectionnés par Didier Deschamps, sont un motif d'espoir pour KB9, en cas de scénario catastrophe pour lui.