Benzema : « Je suis au courant que tout le monde me regarde »

AAF, à Clairefontaine

Il était là, en chair et en os.Après cinq ans d'absence, les retrouvailles entre Karim Benzema et les journalistes ont eu lieu ce dimanche après-midi, à Clairefontaine. Pendant 20 grosses minutes, l'attaquant du Real Madrid, détendu et souriant, a répondu à toutes les questions, même les plus épineuses (avec plus ou moins de détails, ceci dit)., a-t-il lancé en premier lieu.Forcément, il n'a pas pu esquiver les questions sur sa relation avec Didier Deschamps, et les coulisses de son inattendu retour. «Au centre de tous les débats depuis l'annonce de la liste, Benzema se sait attendu au tournant. Sans pression, cependant. «Celui qu'il convient désormais d'appeler KB19 a également eu un mot de réaction au sujet du départ de son mentor, Zinédine Zidane, du Real Madrid : «Une conférence de presse qui fait du bien, qu'il a terminé sur deux phrases : «» et «» . Mais que peut bien reprocher le Rassemblement National à cet homme délicieux ?