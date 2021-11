Benzema guide le Real contre Donetsk

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Marcelo - Casemiro, Modrić, Kroos - Vázquez (Nacho, 67e), Vinicius Jr, Benzema (Jović, 80e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.



Shakhtar Donetsk (4-1-4-1) : Trubin - Dodô, Marlon, Matvienko, Ismaily - Stepanenko (Sudakov, 80e) - Mudryk, Patrick, Maycon, Tetê (Marlos, 80e) - Fernando (Dentinho, 86e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Si Karim Benzema devait répondre au récital de Robert Lewandowski pour sa centième en Ligue des champions , il ne pouvait pas mieux s'y prendre.Ce mercredi soir à Madrid, le capitaine du Real Madrid a enfilé son plus beau costume pour permettre à son équipe de prendre trois points importants en vue de la qualification pour les huitièmes de finale. Comment ? En profitant d'abord d'une erreur magistrale de Marlon, auteur d'un mauvais contrôle qui permet à Vinicius Junior d'offrir sur un plateau l'ouverture du score à la Benz'. Un but qui compte dans l'histoire, puisqu'il s'agit là du millième but de l'histoire desen Coupe d'Europe, rien que ça.Mais visiblement, Benzema n'en avait pas assez. Alors l'international tricolore s'est retrouvé à la conclusion d'un mouvement à trois tout en fluidité, entre Casemiro et Vinicius, de nouveau passeur décisif. Un doublé déterminant puisque le Shakhtar, très joueur et créatif dans l'animation, avait égalisé auparavant grâce à Fernando d'une jolie reprise de volée. Dernier de la poule avec un seul petit point, le Shakhtar a cherché à égaliser jusqu'au bout, mais Thibaut Courtois, impérial sur une frappe de Heorhiy Sudakov (90), a permis au Real de conserver un précieux succès.Voilà neuf points pour les Madrilènes, leaders du groupe D et en bonne position pour retrouver l'Europe en février prochain.