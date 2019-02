Benzema grimpe dans la hiérarchie des buteurs historiques du Real

PHGC

Benzema carbure.L’attaquant français de laa de nouveau fait trembler les filets jeudi soir. Deux buts décisifs pour se défaire de Gérone (1-3) et propulser le Real Madrid en demi-finales de la Coupe du Roi. Surtout, son doublé le fait entrer un peu plus dans la légende du Real. En portant son total à 209 réalisations, il est devenu le 6buteur de l’histoire du club. Karim Benzema a ainsi dépassé Hugo Sánchez, le buteur mexicain qui avait planté à 208 reprises entre 1985 et 1992. Prochaine étape pour Karim : gratter la 5place d’un certain Ferenc Puskás (242 buts entre 1958 et 1966). Cristiano Ronaldo et ses 450 pions sont hors d’atteinte.Légende.