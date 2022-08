Benzema et Nkunku dans les 30 pour le Ballon d'or, Messi absent

QB

Fumier.Sans grande surprise, Karim Benzema fait partie des 30 candidats au Ballon d'or 2022. Quatrième du classement l'an dernier, l'attaquant du Real Madrid apparaît comme le grand favori à la succession de Lionel Messi. Prétendant au Trophée Yachine, le gardien de l'AC Milan Mike Maignan fait également partie de la liste, comme Christopher Nkunku, récompensé de sa saison tonitruante avec Leipzig, et Kylian Mbappé, unique joueur du PSG dans le lot. Vainqueur de la Supercopa, de la Liga, de la Ligue des champions et de la Supercoupe d'Europe cette année, le Real Madrid sera représenté par, outre KB9, Thibaut Courtois, Vinícius, Casemiro, Luka Modrić et Antonio Rüdiger. Cristiano Ronaldo a droit à une 18nomination. En revanche, pas de place pour le tenant du titre Lionel Messi.Thibaut Courtois, Rafael Leão, Christopher Nkunku, Mohamed Salah, Joshua Kimmich, Trent Alexander-Arnold, Vinícius, Bernardo Silva, Luis Díaz, Robert Lewandowski, Riyad Mahrez, Heung-min Son, Casemiro, Fabinho, Karim Benzema, Mike Maignan, Harry Kane, Darwin Núñez, Phil Foden, Sadio Mané, Sébastien Haller, Antonio Rüdiger, Luka Modrić, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Dušan Vlahović, Virgil van Dijk, João Cancelo, Kylian Mbappé, Erling Haaland.au purgatoire.