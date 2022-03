Benzema convoqué le 30 juin prochain pour le procès en appel de l’affaire de la sextape

AEC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un procès sponsorisé par le RER C.Le procès en appel de Karim Benzema dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena se tiendra le 30 juin et le 1juillet, a appris l’AFP ce mardi. Le 24 novembre dernier, le tribunal correctionnel de Versailles avait condamné l’attaquant du Real Madrid à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende pour complicité de tentative de chantage contre son ancien coéquipier en équipe de France. Une décision dont Karim Benzema et ses avocats ont fait appel, et qui sera donc rejugée fin juin prochain.Les quatre autres prévenus, condamnés comme lui à verser 150 000 euros en compensation du préjudice moral, ne sont pas concernés par ce procès en appel. Absent lors des premières audiences, Karim Benzema pourrait se présenter à la barre, puisque sa saison s’achèvera au plus tard le 13 juin prochain à l’issue du match France-Croatie en Ligue des nations.1h14 de transports en commun entre le Stade de France et le tribunal judiciaire de Versailles, ça devrait être dans ses cordes.