Benzema claque un quadruplé en amical contre Getafe

KB9 est déjà on fire.Lors du match amical qui opposait ce mardi le Real Madrid à Getafe, Karim Benzema a traumatisé la défense desen inscrivant un quadruplé. Le Français, auteur de 27 buts et onze passes dé' en 47 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, a clairement les crocs à cinq jours de la reprise de la Liga pourface à la Real Sociedad.Lesse sont imposés 6-0 dans leur seul et unique match de pré-saison. La rencontre n'était pas diffusée et la presse et les spectateurs n'étaient pas conviés à cause de la crise sanitaire. On va donc être obligés de le croire sur parole.