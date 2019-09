Benzema brise le cœur de Séville

Auteur de son cinquième but en autant de matchs de Liga cette saison, Karim Benzema permet au Real Madrid de ramener trois points de Séville (0-1). Une prestation solide dont les Madrilènes pourraient bien s'inspirer dans les jours à venir.

La Casa de Ramos

Benzema, saison 11 épisode 5

FC Séville (4-3-3) : Vaclík - Reguilón, Carriço (Nolito, 82e), D.Carlos, Navas - Fernando, Banega, Jordan (Chicharito, 70e) - F.Vázquez (O.Torres, 52e), Ocampos, De Jong. Entraîneur : Julen Lopetegui.



Real Madrid (4-2-3-1) : Courtois - Mendy, Ramos, Varane, Carvajal - Kroos, Casemiro - Hazard (L.Vázquez, 90e), Bale, James (Valverde, 76e) - Benzema. Entraîneur : Zinédine Zidane.

Ce dimanche, le passionné de football Pablo Sarabia devait être bien embêté au moment de choisir son activité lors de sa soirée dominicale. Première option : brancher sa télé sur le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais. Deuxième option : brancher sa télé sur le match entre le FC Séville et le Real Madrid. Troisième option : s'aventurer dans un double écran. Pour l'Espagnol, mieux valait garder les deux yeux sur la victoire de son équipe en Ligue 1, car son ancien employeur s'est fait poignarder par l'intenable Karim Benzema. Et, au vu de la physionomie du match, tout semble logique.Il suffit parfois de peu de choses pour rendre un homme heureux. Pour Zidane, le retour aux affaires de Sergio Ramos agit comme une médecine douce. Brassard autour du bras et de retour chez son club formateur, le stoppeur madrilène permet à son équipe de retrouver une imperméabilité face à l'intensité physique proposée par le FC Séville. Dans une tunique vert fluo pour bien se distinguer sur la pelouse du Sánchez-Pizjuán, le Real contient les assauts andalous en proposant un menu appétissant : une activité constante du flanc droit composé de Lucas Ocampos et Jesús Navas en entrée, un rôle de pivot toujours dans la surface joué par Luuk de Jong en plat principal, et quelques douceurs comme ce ciseau retourné improbable de Diego Carlos au dessert.Si rien ne bouge sur le plan comptable, les occasions nettes sont pourtant à mettre à l'actif de la. À la suite d'une perte de balle de Fernando, Benzema effectue un remarquable travail de fond pour servir Eden Hazard, mais l'ailiersort perdant de son duel avec Tomáš Vaclík. Rebelote une poignée de minutes plus tard, lorsque Dani Carvajal combine habilement avec James Rodríguez au milieu du terrain pour buter une nouvelle fois sur le portier tchèque. Deux cartouches tirées, mais le Séville de Lopetegui ne rompt pas, comme si le coach espagnol s'attendait à recevoir les offensives véhémentes de son ex. Sur le ring, Ferland Mendy envoie un coup de coude maladroit sur le visage de Jesús Navas, puis Franco Vázquez adresse un coup de boule involontaire sur Carvajal. Résultat ? Du monde au sol, mais le suspense reste debout.Au début du deuxième acte, la donne ne change pas : le Real contrôle les offensives des, et seuls des contres éclair initiés par un Hazard en jambes permettent aux visiteurs de trouver un début de faille rapidement coupé par la faute d'un bloc adverse roublard pour conclure le replacement. Pourtant, la menace du Real continue de peser sur les épaules de Vaclík, et le cinquième but de la Benz dans cette Liga 2019-2020 grâce à une tête sur un centre de Carvajal en est la preuve incarnée (64, 0-1). Désireux de répondre à l'estocade, Lopetegui fait entrer Chicharito pour apporter le surnombre en phase offensive. Malgré le but du Mexicain refusé pour un hors-jeu logique et une tête de De Jong à côté du but, Madrid tient bon. Doucement, mais sûrement, le Real se rapproche du fauteuil de leader en championnat, calé derrière un Athletic Club devant à la différence de buts. Merci qui ? Merci Karim Benzema.