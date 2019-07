Benteke ciblé par Monaco ?

VLA

La Ben idée ?Après avoir vécu une saison compliquée à Crystal Palace - où il a disputé seulement dix-neuf rencontres et inscrit un seul petit but - Christian Benteke retrouve peu à peu la forme, comme il l'a affirmé à plusieurs médias belges. Mais l'attaquant de 28 ans n'est plus incontournable et pourrait finalement se relancer à Monaco la saison prochaine.Alors que Radamel Falcao est sur le départ,affirme que Benteke serait sur la checklist de l'AS Monaco pour remplacer le Colombien. L'Algérien Baghdad Bounedjah (27 ans), buteur des Fennecs serait également une piste pour les dirigeants de l'ASM. Le club rencontre en tout cas pas mal de difficultés dans son mercato et avait finalement décidé de ne pas faire signer André Silva après sa visite médicale. Si ça se fait pour Benteke, on espère en tout cas pour Monaco qu'il sera plus en forme que son compatriote Nacer Chadli.