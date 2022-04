Benoît Cheyrou : « Avec Gerets, c'était très très chaud pendant la mi-temps »

Après une carrière bien remplie, passée entre Lille, Auxerre et Marseille, avec en point d'orgue un titre de champion de France avec l'Olympique de Marseille en 2010, Benoît Cheyrou et son délicieux pied gauche se sont livrés au jeu du Best of/Worst of.

Je pense que c'est Éric Gerets. C'était dans le vestiaire avec Karim Ziani à l'époque en Coupe de France, un match contre Carquefou avec l'OM. Je peux vous assurer que c'était très très chaud pendant la mi-temps.Sûrement le titre de champion de France avec l'Olympique de Marseille. Je peux également citer ce but au Parc des princes avec l'OM contre le PSG. On gagne 3-0, je marque le troisième but. Quand on gagne 3-0, pour moi, c'est le score parfait. C'est clair, net et sans bavure. C'était le troisième but, au Parc des princes avec le maillot de l'OM. Un beau but en plus, petit pont sur Sylvain Armand, frappe du pied droit. Oui, c'était ma plus belle joie au Parc.Quand on va à Lorient, en 2011, je crois qu'il devait rester 5 ou 6 matchs de championnat. Là-bas, il y avait un synthétique, on est menés au score, on fait un mauvais match, on égalise, et il doit rester cinq ou dix minutes. Sur un long centre au deuxième poteau qui va vers Loïc Rémy, je vais vers le premier poteau et Loïc Rémy me la remise au premier poteau. Le ballon rebondit devant moi, je veux la mettre de la tête, mais avec le synthétique ça fait un rebond bizarre. Le ballon s'arrête au lieu de rebondir normalement et je rate complètement ma tête. J'étais à deux mètres du but, je n'avais plus qu'à marquer et j'aurais pu la reprendre du pied si j'avais anticipé ce rebond avec cette pelouse synthétique. Je me suis dit que peut-être ces deux points allaient nous coûter dans la course au titre en 2011.Lorsque j'étais joueur, je me souviens qu'on avait des maillots Kipsta au LOSC. Il faut dire la vérité : ils n'étaient vraiment pas terribles. Sinon, en ce moment, il y a le troisième maillot de Lens, le jaune et vert. Ça ne représente pas du tout les couleurs du club, alors qu'ils ont un beau maillot sang et or habituellement.Éric Abidal à l'époque au LOSC quand il jouait défenseur central. Des fois, il était un peu facile, mais avec sa vitesse, sa puissance, le peu d'erreurs qu'il faisait, ils les rattrapait.C'était en Ligue 2 à Toulouse, mon premier match, à Nîmes aussi. Comme il y avait moins de caméras en L2, des fois, c'était vraiment chaud.