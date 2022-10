« Faire des blagues comme ça, c'est un peu aberrant »

Ce dimanche, Iker Casillas a secoué Twitter en annonçant être gay. Les réactions ont volé dans tous les sens, avant que l'ancien portier du Real Madrid ne supprime son tweet quelques minutes plus tard, évoquant un "piratage". L'Espagnol a beau avoir partagé un message d'excuses et de soutien à la communauté LGBTQ+, il n'en reste pas moins que ce triste épisode a mis en exergue les difficultés que connaît le football à s'ouvrir à tous les types d'orientations sexuelles et à lutter efficacement contre toute forme de discriminations. Benoît Angelini, le président du FC Paris-Arc-En-Ciel, club de football LGBT-friendly ouvert à toutes et à tous, fait le point.

« Cela montre que la question LGBTQ+ dans le sport de haut niveau n'est pas une priorité. On se demande s'il y a un travail de sensibilisation dans le football. »

« C'est quand on est jeunes que l'on se forge ses convictions, ses valeurs, et donc c'est important de travailler avec ce public-là. »

Pour moi, derrière tout ça, il y a deux problèmes. Tout d'abord, j'étais un peu atterré, parce que les joueurs actuels sont censés être sensibilisés à tous ces débats. On sait qu'il y a beaucoup d'humour sur les réseaux sociaux, et que les sujets des LGBTQ+ et du coming out sont plus sensibles que d'autres. Que des footballeurs - mine de rien informés aujourd'hui - d'un certain standing et d'un certain âge (Casillas a 41 ans, Puyol 44 ans, ndlr) fassent des blagues comme ça, c'est un peu aberrant. Le second problème, c'est la légèreté avec laquelle ils ont abordé ça. Cela montre que la question LGBTQ+ dans le sport de haut niveau n'est pas une priorité. On se demande s'il y a un travail de sensibilisation dans le football.Oui, il a bien résumé le problème. Ces joueurs-là restent tout de même des références, notamment pour des jeunes adolescents qui sont en pleine croissance et en plein questionnement. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte, mais ça peut faire des ravages. Josh Cavallo est légitime de parler, il est le seul footballeur en activité à avoir annoncé son homosexualité. Il est le seul porte-drapeau, donc le seul à pouvoir réagir là-dessus. Le fait qu'il soit seul en dit long, c'est symptomatique de tous ces problèmes.Ce sont des outils parmi d'autres, mais derrière tout ça, il y a la question des institutions, des fédérations, l'UEFA, la FIFA. J'ai cru voir qu'un organisme en Espagne avait réagi à cette histoire, mais voilà, les politiques français, ni personne dans le monde du football, n'a réagi. On peut afficher des choses, des brassards, des drapeaux, c'est très bien. Mais ensuite ? Il faut aller parler, il faut aller poser des questions. Il y a tout un travail de sensibilisation qui à ma connaissance n'existe pas. Il y a donc encore un gros travail de fond à faire, avec des éducateurs et éducatrices. Les clubs affichent des choses, et je le redis, c'est bien, mais ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt.Nous, on travaille en lien avec les Dégommeuses (association sportive de football féminin ayant pour but de faire connaître le foot féminin et de lutter contre toutes les discriminations, ndlr). On intervient plus sur le 20arrondissement de Paris, au niveau local. Via des quiz, des jeux. On interroge les jeunes, mais ce n'est pas pleinement satisfaisant. On manque de temps, on manque de visibilité, et on ne travaille ça qu'au niveau local. Et puis aussi, c'est un métier, nous ne sommes pas des spécialistes de la médiation, c'est un vrai métier auquel il faut être formé.Non, du moins pas à un niveau plus large que le 20ème arrondissement. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas une question. On le voit bien, la Fédération française de football ne se préoccupe pas de ces questions. Ils veulent former des bons joueurs, et l'éducatif et le social passent au second plan. Tout est lié, la FFF pèche sur plusieurs choses au niveau des jeunes. Nous, notre principe premier, c'est d'offrir une pratique du football pour tout le monde. Une pratique dans laquelle on se sent bien, en sécurité, et où on ne se sent pas offensés dès qu'on met le pied dans le vestiaire.On peut commencer par sensibiliser tout le monde, des joueurs professionnels aux joueurs et joueuses les plus jeunes. C'est quand on est jeunes que l'on se forge ses convictions, ses valeurs, et donc c'est important de travailler avec ce public-là. Les jeunes sont aussi influents sur leur entourage, donc ça peut marcher aussi. La solution, c'est de mettre des moyens, et des personnes formées pour justement traiter toutes ces questions-là. La sensibilisation, c'est des moyens. Il faut que les politiques et les différentes instances se saisissent de tous ces sujets. Éduquer les jeunes, mais aussi les éducateurs et éducatrices, parce qu'on entend encore des choses étonnantes quand on va au bord du terrain.La sanction, c'est un vaste débat. Regardez l' affaire Idrissa Gueye (quand il évoluait au PSG, Idrissa Gueye, avait refusé de jouer un match en raison du flocage du numéro de son maillot, aux couleurs arc-en-ciel, les couleurs LGBTQ+, ndlr). Le sanctionner, est-ce que ça aurait changé son opinion ? Il y a tout un acquis culturel derrière tout ça, donc dans ce cas-là, derrière, il faut en discuter, comprendre, et voir s'il y a des choses à déconstruire ou non. Mais des sanctions financières, non, cela n'aurait servi à rien.