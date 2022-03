Bennacer enrhume Cagliari et le Milan conforte sa place de leader

Cagliari (3-5-2) : Cragno - Goldaniga, Lovato, Altare - Bellanova (Pereiro, 82e), Marin, Grassi (K. Baldé, 82e), Dalbert (Zappa, 75e), Lykogiánnis (Deiola, 68e) - João Pedro, Pavoletti. Entraîneur : Walter Mazzarri.



Milan (4-2-3-1) : Maignan - Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernández - Bennacer, Kessié - Messias (Saelemaekers, 78e), B. Díaz (Krunić, 72e), R. Leão (Rebić, 72e)- Giroud (Ibrahimović, 87e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Pour la troisième fois de suite, le Milan l'a joué petit bras au tableau d'affichage face à Cagliari à la Sardegna Arena (1-0), mais semble avoir pris un ascendant psychologique et pragmatique sur le Napoli et l'Inter dans la course au titre en Serie A.Avec ses quatre Français (et ses six francophones mêmes) alignés au coup d'envoi, Milan espérait faire danser le French cancan aux Sardes de Cagliari, pour qui le maintien est encore très loin d'être acquis. En première période pourtant, si le premier quart d'heure est 100%, Cagliari empêche led'imprimer du rythme. Durant ce laps de temps, Giroud dévisse alors qu'il était seul aux six mètres (7), et Kessié trouve notamment le poteau de Cragno sur une sacoche mi-distance (13).Il faut un passage aux vestiaires et sans doute quelques remontrances de la part de Stefano Pioli pour que les Milanais apportent plus de consistance à leurs salves. Les montées de Theo Hernández éparpillent la défenseet testent les réflexes de Cragno, mais la délivrance vient d'un coup de baguette magique : d'une reprise pied gauche soudaine et puissante, Ismaël Bennacer trouve le petit filet du portier sarde et le laisse groggy. Olivier Giroud, dans tous les bons coups, fête lui son retour en équipe de France avec une remise en l'air en guise de passe décisive. De la réussite pour empocher les trois points, il en faudra toutefois pour les, à la lumière de cette tête de Pavoletti qui fracasse la transversale de Maignan (90+1).Pour les amateurs de stats, il s'agit de la vingtième victoire de l'AC Milan cette saison, et du quinzième match d'affilée à l'extérieur avec au moins un but marqué.