Benjamin Mendy aurait été transféré dans l’une des prisons les plus dures d’Angleterre

Sous haute surveillance. Selon les informations du Sun , Benjamin Mendy aurait été transféré le 23 décembre dernier dans la prison de Strangeways, connue pour être l’une des plus violentes d'Angleterre. Ce transfert s’expliquerait par une question de sécurité. Enfermé depuis août dernier dans une prison près de Liverpool, le latéral de Manchester City était en effet facilement reconnaissable parmi les détenus. Ainsi, les autorités ont choisi de l’envoyer dans une prison de catégorie A, où des règles plus strictes permettent de mieux le protéger.Strangeways avait déjà accueilli Joey Barton - incarcéré pour avoir passé un adolescent à tabac - pendant plus de deux mois en 2010. Le déménagement de Mendy s’est fait dans la plus grande discrétion au lendemain de sa dernière audience préparatoire . Ce jour-là, le Français avait appris que son procès, initialement prévu le 24 janvier, était repoussé au minimum au 27 juin. Sa demande de mise en liberté sous caution sera réexaminée lors de la prochaine audience le 7 janvier, et une autre audience préparatoire aura lieu le 24 janvier.Pour rappel, Benjamin Mendy est accusé de sept viols et d’une agression sexuelle. Les faits auraient été commis entre octobre 2020 et août 2021.